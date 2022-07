Sorpresiva reducción y suspensión del servicio de transporte urbano afectó a miles de pasajeros

Compartir

En la jornada de ayer, miles de personas esperaron por más de 2 horas las unidades de la empresa Crucero del Sur hasta que finalmente el servicio fue suspendido debido a la falta de combustible. «Nos encontramos con esta situación y la verdad que nos descoloca», afirmó Javier Oviedo, Secretario General de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA), al Grupo de Medios TVO.

“Nos encontramos con una sorpresa, he recibido la información de que muchos compañeros no salieron por falta de combustible y la verdad es muy preocupante porque no hay una medida de fuerza por parte del trabajador», señaló en ese sentido Oviedo.

Si bien la empresa acordó con los gremios abonar la semana que viene la totalidad de una deuda que mantiene con los trabajadores, la reducción y suspensión del servicio de ayer fue consecuencia directa de la falta de gasoil.

«Hasta ahora falta combustible porque por parte de los trabajadores no hay ninguna medida de fuerza que afecte el servicio. Nosotros dimos un plazo hasta la semana que viene para que la empresa abone el 100% de la deuda con los trabajadores. Hoy nos encontramos con esta situación y la verdad que nos descoloca», explicó Oviedo.

La crisis del transporte se agrava nuevamente por inconvenientes con el abastecimiento de combustible. De hecho el día de ayer varias estaciones de servicio no contaban con expendio de combustibles.

Los más afectados con esta situación fueron los miles de usuarios, algunos de ellos observaban incluso como habían unidades en las cabeceras que no salían a dar el servicio.

Testimonio vecinos

“Desde las siete y media que estoy esperando el 95 y nunca apareció, estoy hace dos horas en la parada. Tengo que ir al trabajo y todos los días es lo mismo, mucha gente se cansó de esperar y volvió a su casa», indicó molesta una mujer próxima a la cabecera de esa línea en el Circuito 5.

En ese sentido, la usuaria también sostuvo que «a nosotros los laburantes no nos tienen en cuenta, juegan con la gente y cuando llega el día de votar quieren votos, no se puede más lamentablemente».

Mientras tanto, otras personas enteradas de la suspensión del servicio decidieron compartir los gastos de los remises que cobraban hasta $1.000 el viaje al centro.

«Tengo que ir a la casa de mi hermana, averigüé un remis y me sale $1.000 hasta allá, con esa plata podes comer un guiso, no sé puede estar gastando así todos los días. Le pregunté ayer a un chófer y me dijo que no iba a haber problemas, lamentablemente esto es así siempre», lamentó otra ciudadana al respecto.

