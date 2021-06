Sorpresiva renuncia de Lourdes Sánchez y el Chato Prada a ShowMatch: “No podemos seguir “

Compartir

Linkedin Print

Lourdes Sánchez y el Chato Prada renunciaron a ser participantes de ShowMatch La Academia y le darán su lugar a otra pareja. El productor y la bailarina fueron incorporados a último momento por pedido de Marcelo Tinelli, pero por problemas de horario darán un paso al costado.

Fue la propia Lourdes quien dio la noticia en La Previa de La Academia, el programa que conduce con Lizardo Ponce por Ciudad Magazine, y también hizo el anuncio a través de sus redes sociales. La conductora contó sobre el final del vivo que ya no seguirán en el programa y dio los motivos de su sorpresiva salida.

“Lamentablemente para muchos y para el público que estaba ansioso y contento -teníamos un fandom y todo- no tenemos tiempo para ensayar con el Chato Prada”, lamentó la joven al dar la noticia. Y continuó: “Es muy difícil ensayar con el Chato. Si bien vivimos juntos, tenemos horarios muy diferentes y no podemos seguir en La Academia. Por eso en el ritmo Imitación ya nos dimos de baja. Estábamos muy felices pero los Pimpinela (a quienes iban a imitar) no sale la pista”.

Incluso, Lourdes Sánchez reveló quién ocupará su lugar en la pista: “Le vamos a dar nuestro lugar a Cucho Parisi (el primer eliminado de La Academia) para que vuelva a la pista”.

“Es triste porque la verdad que Pablito tenía mucho para dar. Pero no puede estar en el control y en la pista, y entre nosotros era muy difícil congeniar con un nene (Valentín, el hijo que tienen en común) tan chiquito. Me guardo lo que hicimos para toda la vida”, cerró.

El jueves pasado se produjo la primera baja en La Academia. Luego de la participación de las iniciales 24 duplas concursantes en el ritmo “cubos al cuadrado”, las seis con el puntaje más bajo pasaron al duelo de eliminación, en el que se pudo ver la elasticidad de la competencia. Es que en lugar de repetirse el ritmo, las parejas junto con sus coaches montaron cuadros artísticos en los que combinaron disciplinas como el baile, el canto y la performance.

Luego de todas las vueltas, el jurado salvó a cuatro parejas. Primero, y por decisión unánime, eligieron a Ángela Leiva y Jonathan Lazarte. Luego a Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta; Lourdes Sánchez y Chato Prada; y Pachu Peña y Flor Díaz.

El jurado enfrentó a El Polaco y Barby Silenzi con Cucho Parisi y Melody Luz. Tinelli fue develando de a uno los votos del jurado y los cinco fueron para el cantante de cumbia y su pareja, dejando afuera a la figura de Los Auténticos Decadentes. “Me animé. Ella tenía mucha más expectativa porque es una gran bailarina y da para mucho. Que brille ella, yo ya estoy de vuelta”, se despidió Cucho, destacando a su pareja. Sin embargo, siete días después se confirma su regreso al show.

Compartir

Linkedin Print