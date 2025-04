Sorpresivas ausencias en River Plate para visitar a Independiente del Valle

River Plate anunció su lista de convocados para visitar a Independiente del Valle este miércoles en Quito por la CONMEBOL Libertadores y Marcelo Gallardo sorprendió con un par de bajas de peso pensando en el Superclásico del domingo frente a Boca Juniors.

En vísperas del viaje a Ecuador para afrontar la tercera fecha del certamen continental, el Millonario publicó su nómina sin dos titulares, Enzo Pérez y Marcos Acuña, tratando de «gestionar cargas», como dijo el Muñeco, de cara al partido con el Xeneize en el Monumental.

Entonces, el volante, de 39 años, y el lateral izquierdo, otro de los veteranos del plantel, no viajarán con el resto del plantel (ambos suman más de 1.000 minutos en lo que va del año), que hará escala en Guayaquil y luego arribará a Quito, con 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Además, como era de esperarse, tampoco figura en la lista Miguel Borja, quien no pudo terminar el partido del pasado viernes ante Gimnasia en La Plata, con una «inflamación en la inserción del aductor derecho con el pubis», y buscará llegar físicamente en condiciones al partido con Boca. En su lugar, se metió entre los concentrados el chileno Gonzalo Tapia, quien no había sido citado para los últimos tres partidos.

Otros que se recuperan de sus lesiones y no dirán presente frente a IDV, como contra el Lobo, son Paulo Díaz, Maxi Meza y el Pity Martínez. El que también vuelve a la nómina es Federico Gattoni.

En el Apertura, River es cuarto de la Zona B y ya aseguró su clasificación a octavos de final, mientras que en la Libertadores acumula un triunfo (vs. Universitario en Perú) y un empate (contra Barcelona en Argentina), liderando el grupo con 4 puntos.

Los convocados de River

para enfrentar a Independiente

del Valle

Arqueros: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Lucas Lavagnino.

Defensores: Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Leandro González Pirez, Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Milton Casco, Federico Gattoni.

Volantes: Matías Kranevitter, Kevin Castaño, Rodrigo Aliendro, Ignacio Fernández, Santiago Simón, Giuliano Galoppo, Manuel Lanzini, Matías Rojas, Franco Mastantuono.

Delanteros: Facundo Colidio, Gonzalo Tapia, Sebastián Driussi, Ian Subiabre.