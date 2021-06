Sorteo del campeonato de Primera: el Superclásico se jugará el 3 de octubre en el Monumental

Compartir

Se sorteó el nuevo Torneo de Primera División que tendrá un formato de liga, es decir, de todos contra todos. El evento en el hotel Hilton de Puerto Madero contó con un aforo reducido por la pandemia de coronavirus y el fixture fue publicado directamente en el sitio de la Liga Profesional y las redes sociales oficiales.

La próxima competición de la máxima categoría, que arrancará el viernes 16 de julio y terminará el domingo 12 de diciembre, definirá también los cupos restantes para las copas internacionales de 2022, que por ahora tiene solo uno con Colón de Santa Fe, que se ganó su lugar en la Libertadores al quedarse con la Copa de la Liga Profesional.

Una vez que finalice, el campeón del próximo se medirá con el Sabalero en lo que será la reedición del Trofeo de Campeones, que por ahora tuvo una sola versión en 2019 con el triunfo de Racing (campeón de la Superliga) sobre Tigre (campeón de la Copa de la Superliga).

Formato

Lo que se viene es un torneo clásico en el que jugarán todos contra todos, a una sola rueda. Esto quiere decir que, al ser 26 equipos, se jugarán 25 fechas, con un sistema similar a la última Superliga 2019/2020. El campeón será el equipo que sume más puntos.

Descensos

No habrá. Tal cual lo acontecido en 2020, la pérdida de categoría seguirá sin efecto. Aunque, los puntos que se sumen serán contemplados para calcular los promedios que definirán, a fines de 2022, qué equipos descenderán a la Primera Nacional (todavía no está definida la cantidad). Los puntos a tener en cuenta abarcarán las temporadas 2019/20 (pre pandemia), la 2021 (actual) y la de 2022. Los puntos de la Copa Diego Maradona no serán tenidos en cuenta.

Los clásicos

Al invertirse las localías, se modificaron las sedes de los duelos interzonales de la última Copa de la Liga Profesional. Así quedaron conformados:

FECHA 5: Independiente-Racing

FECHA 7: Newell’s-Rosario Central

FECHA 14: River-Boca (domingo 3 de octubre)

FECHA 16: Lanús-Banfield

FECHA 18: Huracán-San Lorenzo

FECHA 24: Estudiantes-Gimnasia

FECHA 25: Unión-Colón

Calendario

La base está en ganar el mayor tiempo posible para poder terminar el certamen a fin de año. Por eso se iniciará el viernes 16 de julio, seis días después de la finalización de la Copa América. Además, el objetivo de ganar fechas es por los dos fines de semana electorales y las fechas FIFA. En total habrá cinco jornadas que se llevarán a cabo entre semana (los miércoles 28 de julio, 25 de agosto, 5 de septiembre, 20 de octubre y 24 de noviembre).

El análisis previo extendió su finalización al domingo 19 de diciembre, pero con la disputa del Trofeo de Campeones, pautada para el 17 de diciembre en el Estadio Único Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, el Torneo de Primera se reprogramó para que termine el domingo 12 de diciembre.

Mercado de pases

Así como los jugadores se mueven en la pretemporada buscando su mejor forma física, también lo hace el mercado con las altas y bajas en los equipos.

Se podrán incorporar futbolistas hasta el jueves 29 de julio. La bisagra del mercado es el 30 de junio (miércoles próximo), cuando se terminan varios contratos.

Copas 2022

Por este torneo, sólo el campeón irá a la Libertadores 2022. Argentina dispone de seis lugares. Otros dos serán para el campeón de la Copa de la LPF (Colón) y para el ganador de la Copa Argentina. Los restantes los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contemplará los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el próximo torneo (25), siendo un total de 38 encuentros (una vieja temporada larga). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

Por otro lado, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield, por ganarle el “repechaje” a Vélez en la Copa Diego Maradona (la que ganó Boca a principios de año) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general anual.

Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para otro conjunto de esta misma tabla global.

