Sorteo del Mundial 2026: cuándo y dónde es, cómo es el formato y clasificados

El Mundial 2026 está empezando a tomar forma. Ya conocemos a casi la mitad de los equipos clasificados a la próxima Copa del Mundo, la cual se disputará en tres país distintos por primera vez en la historia. A partir del próximo junio, Canadá, Estados Unidos y México albergarán una nueva fiesta del fútbol la cual tendrá a la Selección Argentina como campeona defensora en búsqueda de la cuarta estrella de su historia.

Hasta el momento, ya conocemos a 22 de los equipos que estarán en Norteamérica el próximo año y antes de fin de año ya quedarán confirmados 46 de los 48 equipos clasificados (los otros dos se definirán en el Repechaje que se hará en marzo del 2026). Y en diciembre se definirán los grupos para la primera ronda del Mundial, donde la Scaloneta y el resto de seleccionados se enterarán de sus tres primeros rivales en la cita mundialista.

¿Cuándo y dónde será

el sorteo del Mundial 2026?

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, Estados Unidos.

¿Cómo serán los

bombos del Mundial 2026?

Si bien todavía falta mucho, los bombos de la Copa del Mundo se definirán por ranking FIFA, con la excepción de los anfitriones, quienes estarán en el primer bombo. Junto a Canadá, Estados Unidos y México estarán las 9 selecciones mejor rankeadas según la FIFA, y todas ellas serán cabeza de serie.

Tras eso, los 12 siguientes mejores equipos según la clasificación irán al bombo 2, los siguientes 12 mejor ubicados al bombo 3 y los 12 peores se ubicarán en el bombo 4. La Selección Argentina, hoy 3° según la FIFA, será cabeza de serie sin importar qué pase de acá a diciembre.

Los 22 clasificados hasta

el momento al Mundial 2026

Estados Unidos (Concacaf)

Canadá (Concacaf)

México (Concacaf)

Japón (AFC)

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Argentina (Conmebol)

Uzbekistán (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Jordania (AFC)

Australia (AFC)

Brasil (Conmebol)

Ecuador (Conmebol)

Uruguay (Conmebol)

Colombia (Conmebol)

Paraguay (Conmebol)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Argelia (CAF)

Ghana (CAF)

Cabo Verde (CAF)

¿Cómo será el formato

del Mundial 2026?

El nuevo formato se estrenará en el Mundial 2026: serán 12 grupos de cuatro equipos cada uno, en vez de ocho como en el modelo anterior. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros accederán a los 16vos de final, instancia donde ya comenzarán los playoffs. Esto quiere decir que el equipo campeón terminará jugando ocho partidos en lugar de los siete de los últimos Mundiales.

¿Cuándo comenzará

el Mundial 2026?

El máximo certamen de selecciones comenzará el 9 de junio de 2026 y finalizará 40 días más tarde, con la final que se realizará el el 19 de julio.

Las sedes del

Mundial 2026

En total, habrá 16 sedes para albergar todos los encuentros. Tres son de México: CDM (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). Canadá tiene dos: Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place). Por su parte, Estados Unidos albergará el resto: Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Angeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), Philadelphia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Bay Area: Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field).