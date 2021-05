Sosa: “Mis expectativas pasan por una buena temporada en Racing y estar atenta a la Selección”

Compartir

La actual arquera de Racing Club de Avellaneda habló con Revista Onda Deportiva y contó su trayecto en el fútbol cordobés y su futuro como jugadora profesional. De la Liga Cordobesa a la profesionalismo, llamados de la selección y torneos internacionales, mucho más éxitos le esperan a Yanina Sosa.

-¿Hace cuánto comenzaste

en el fútbol femenino?

Bueno comencé a jugar al futbol en el año 2011, en principio entre en Belgrano de Córdoba y después pase por otros clubes como Junior, Lasallano y Camioneros. En el 2019 volví a jugar de nuevo en Belgrano, asique bueno ahí ganamos el torneo de la Liga Cordobesa, salimos campeonas y también de la Copa Córdoba.

-¿Cómo fue pasar de una liga amateur a la profesionalización?

Y durante mi proceso en la Liga Cordobesa siempre, desde que se hizo profesional el futbol femenino acá en Argentina, mi sueño fue ser profesional y dedicarme 100% al futbol. Empecé a entrenar, a perfeccionarme más en el puesto, yo soy arquera, entrenaba fuera del club por la mañana, por la tarde, trataba de organizarme porque en ese tiempo yo estaba estudiando, también trabajaba, entonces trataba de darme los tiempos para poder entrenar, me recibí en Córdoba, soy profesora de Educación Física.

-Contame un poco sobre Racing y el llamado de la selección… como lo viviste?

Bueno el primer llamado de la selección fue bastante emocionante, me sentía muy feliz porque es lo que estaba buscando, primero me propuse objetivos a corto plazo, cuando estaba en Córdoba, mi sueño era venir a jugar acá en Buenos Aires en la Liga Profesional y se dio la oportunidad del llamado de Racing, lo acepte, vine acá, y eso hizo que esté cerca de la selección y aproveche el primer llamado, estuve entrenando en el predio de AFA con selección.

-¿Tuviste otros llamados internacionales?

Tuve también otra convocatoria a un encuentro internacional que se hizo en Estados Unidos en la She Believes Cup que bueno, por motivos de Covid estuve aislada por 10 días en pleno torneo y no lo pude disfrutar. Y bueno hace poquito tuve otro llamado de selección que era para un viaje a España pero bueno el técnico está tomando decisiones, probando jugadoras y no me toco ir ahora, pero sigo entrenando por fuera del club para seguir mejorando y siempre estar atenta a los llamados.

-Además de jugar, haces alguna otra actividad en Buenos Aires? Trabajas, estudias…

Actualmente acá en Buenos Aires no estoy trabajando, pero en Córdoba si trabajaba en una mutual y ahora estoy dedicada 100% al futbol y a Racing.

-¿Cuáles son tus expectativas con el futbol, que sueños tenes?

Una de mis expectativas es primero hacer una buena temporada acá en Racing, estar atenta a la selección, y mi otro objetivo para fin de año es jugar en alguna Liga fuera del país, que eso me encantaría mucho.

