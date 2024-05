Sostenida ejecución de obras con fondos provinciales en la localidad de Laguna Blanca

Gracias a la decisión del gobernador Gildo Insfrán de darle continuidad a la obra pública en la provincia, en total contraste con la gestión libertaria nacional, Laguna Blanca sigue en constante crecimiento y transformación.

“Estamos orgullosos de formar parte de esto tan lindo que son las transformaciones que se están dando en nuestra comunidad de Laguna Blanca y en la provincia toda, gracias a la conducción política del doctor Insfrán que permite este tipo de desarrollo”, subrayó el intendente Ricardo Lemos.

Hizo notar que “como manifestó el primer mandatario, las obras en Formosa no se van a paralizar”. Si bien el Gobierno del presidente Javier Milei paralizó todos los proyectos de obra pública en el país, en la provincia “vamos a ir a un ritmo más lento, pero se va a seguir avanzando en beneficio de la gente”, tal como lo dejó en claro el Gobernador.

En ese sentido, destacó que en la localidad continúa “la obra de canalización de los desagües pluviales troncales, lo que nos va a permitir no tener más los anegamientos que en épocas de excesos de lluvias se presentaban en algunos sectores, como el barrio Juan Domingo Perón, el San Isidro, partes del San Baltasar o del centro”.

Detalló que dicha obra “tiene más de 1500 metros de extensión” y se construye “en paralelo a la ruta nacional 86”, puntualizando que “en el acceso de la calle Paraguay, hace un corte recto de aproximadamente 600 metros hasta llegar hasta el Polideportivo Municipal, donde hay una canalización y estas aguas normalmente se depositan en la Laguna Blanca”.

Asimismo, el intendente Lemos también resaltó el avance progresivo de la pavimentación de la colectora “Intendente Antonio Arce”, que junto a las obras complementarias, se materializan con fondos del Tesoro Provincial.

“Eso viene avanzando en forma constante y es un ejemplo más del compromiso abierto del Gobierno de la provincia de seguir realizando las obras a través del Tesoro Provincial”, resaltó.

En el caso de la colectora, marcó que “lleva más de 800 metros de construcción con obras complementarias como desagües e iluminación en led”, realzando que “estamos muy contentos por el avance que se tiene”.

Más aún teniendo en cuenta “el contexto nacional y la grave crisis que estamos padeciendo todos los argentinos en general por la situación a la que nos está llevando el Gobierno Nacional”.

No obstante, “en Formosa, hay un modelo que está presente en cada una de las comunidades, un Gobierno al lado de la gente y cada Municipio agradecido por la posibilidad de seguir avanzando en la construcción colectiva”.