«Soy inocente de lo que me imputan, estoy con la conciencia tranquila»

Tras conocerse la imputación del fiscal federal Jorge Di Lello al diputado nacional de Formosa, Ricardo Buryaile, por supuestas irregularidades en el manejo de un subsidio extraordinario a desocupados lanzado antes de las últimas elecciones, el formoseño dijo que está «tranquilo» porque «soy inocente». Además, apuntó que se trata de una cuestión «política».

«No estoy acostumbrado a estas cuestiones y quiero explicar a la gente que esta cuestión la pintan como el robo del siglo, dicen que me beneficié con un programa de Nación. La situación es la siguiente: el gobierno nacional en el marco de una ley que sancionó el Congreso que era la Emergencia Alimentaria lanzó un programa para 100.000 personas que no tuvieran ningún ingreso, ni siquiera tenían que tener garrafa social, eso lo lanzó e instrumentó el Ministerio de Producción. El trámite era que las personas que se anotaban la Anses tenía que certificar que no tenían ningún ingreso, lo pagaba el Banco Nación con presentación del DNI del beneficiario, y eso es todo», comenzó.

Seguidamente expuso: «yo aparezco en la imputación porque era candidato a diputado nacional, entonces yo sería el beneficiario de un programa que lanzó Nación de política clientelar, que se pagó después de las elecciones porque la Dra. Servini dijo que así debía ser para evitar conducta clientelar».

Al hablar del abogado que denunció el hecho lanzó: «Caraballo dice que la mitad de los fiscales nuestros eran personas que cobraron ese plan, entonces lo que por ahora pidió el fiscal Di Lello al Juzgado de Formosa es que le diga si es cierto eso».

«Qué tengo que ver yo en un programa de Nación que no lo firmé, no verifiqué sus beneficiarios, que no lo pagué yo sino el Banco», insistió.

Consultado de que se lo acusa de que sería el nexo político del pago «clientelista» respondió: «les parece que yo puedo conocer a toda esa gente».

«Me hace ruido que me imputen a mí, por qué no lo hacen con Macri, por ejemplo, que él estaba en la boleta, solo a mi me imputan, porque el beneficiario era Buryaile», ironizó.

«La gente me conoce, yo estoy tranquilo porque en primer lugar no me llevé ningún peso en casa, tampoco un familiar mío cobró nada. Y segundo tengo un buen abogado, entonces cuando sos inocente y tenes un buen abogado nada puede salir mal. Esto es como que lo imputaran a Insfrán porque había empleados públicos de fiscales», disparó el diputado.

«Creo que es una cuestión meramente política donde más que una condena legal buscan una condena social», dijo y agregó que «oportunamente analizaré si presento una contradenuncia, pero la gente sabe quién es quién».

«Ojalá me llame Di Lello para que le pueda preguntar en qué parte estoy involucrado, todo es muy raro», cerró confiado Buryaile.