¡Spoiler!: Penn Badgley reveló el significado oculto del final de «You»

Penn Badgley profundizó en las últimas palabras de su personaje, Joe Goldberg, en el final de la serie You, ya disponible en Netflix. Consultado por la revista Entertainment Weekly sobre el significado de este discurso, el actor ofreció una explicación.

“Es una excusa de su parte, pero también es verdad porque, al final del día, él no es real y nosotros sí”, señaló.

Según Badgley, esa línea representa una transferencia de responsabilidad del personaje hacia el público.

“Hemos estado viendo un programa sobre él y ya no existe, así que se trata de nosotros. No podría tratarse de él. Es así de sencillo para mí”, sostuvo.

En su escena final, Goldberg, condenado como asesino serial, mira directamente a la cámara desde su celda y declara: “Es injusto echarme toda la culpa. ¿No somos todos productos de nuestro entorno? La gente herida hiere a otras personas. Nunca tuve una oportunidad…“, expresó.

Y añadió: “Quizá tengamos un problema como sociedad. Quizá deberíamos arreglar lo que está roto dentro de nosotros. Quizá el problema no soy yo. Quizá eres tú”.

El intérprete de 38 años destacó que la interpretación depende de las expectativas de los espectadores.

“¿Necesitábamos verlo cambiar? ¿Cuáles serían las condiciones para que cambiara de manera significativa? ¿Es eso lo que alguien realmente quería ver?”, planteó.

En su opinión, una serie centrada en la verdadera transformación del personaje habría tenido un ritmo, un tono y un espíritu muy distintos, y probablemente no habría alcanzado el mismo nivel de popularidad.

“Así que su afirmación final es frustrantemente cierta”, señaló.

Sobre el éxito de You, opinó que parte de su atractivo radica en su relevancia social. “Esta serie tiene que ver con nuestra adicción cultural al amor, que en realidad no es amor”, explicó.

Para Penn Badgley, el fenómeno refleja más a la audiencia que a Goldberg: “Creo que al final se trata de nosotros más que de él”.

No obstante, advirtió que el personaje sigue evitando asumir la responsabilidad. “Es una salida emocional, psicológica y moral de su parte”, admitió.

Además, puntualizó que no culpa a la audiencia por haber simpatizado con Joe. “Siempre fue concebido como un icono romántico, mientras también llevaba el sombrero, por así decirlo, de un asesino, para ofrecer sátira y comentario social”, dijo.

El actor reconoció que el objetivo era que el público se enamorara del personaje mientras se recordaba constantemente el propósito real del relato: “Ahora el ejercicio ha terminado”.

Tras interpretar a Joe Goldberg durante casi una década, Badgley reflexionó sobre el impacto personal del personaje.

“He tenido que convivir con este personaje durante casi 10 años. Toda mi treintena”, comentó.

Aunque aún necesita tiempo para procesarlo, cree que esa experiencia pudo haberlo llevado a convertirse en “un mejor hombre, esposo y padre”.

Los creadores de “You”

explicaron el final de la serie

En declaraciones a Variety, los co-showrunners Justin Lo y Michael Foley revelaron que el desenlace de You fue diseñado para asegurar que Joe Goldberg enfrentara las consecuencias de sus crímenes.

“La pregunta que nos hicimos fue: ‘¿Qué merece Joe?’ Y merece no salir impune”, indicó Foley.

La opción de matarlo fue descartada, ya que consideraron que sería un castigo demasiado sencillo. Por lo tanto, el equipo optó por encerrarlo para que enfrentara la soledad absoluta y la falta de contacto humano.

El proceso creativo que llevó a ese final fue intenso y emocional: cada miembro del equipo reflexionó en solitario sobre el destino que debía tener Joe, y luego compartieron sus ideas sin interrupciones, en un ejercicio que incluyó testimonios personales y discusiones profundas.

El regreso de personajes como Marienne y Nadia, quienes ayudaron a capturar a Joe, formaba parte del objetivo de dar voz a las víctimas del protagonista.

“Queríamos que estas mujeres pudieran pararse frente a la jaula con Joe adentro y decirle lo que les hizo”, detalló Lo.

En cuanto al mensaje final de la serie, Foley aclaró que no buscaban solo criticar a la audiencia, sino exponer el autoengaño del personaje.

“Joe siempre ha tenido hipocresía en su interior”, aseguró.

Según los creadores, aunque Joe Goldberg desprecia a quienes lo admiran y considera que está por encima de ellos, su incapacidad para asumir sus acciones es el núcleo del personaje.