Stand Up Sin Fronteras se presentará el sábado en Calle 2

Stand Up Comedy vuelve a Formosa con la nueva propuesta “Stand up sin fronteras”, de la mano de los comediantes paraguayos Jugo de Mango y Flanma Morales, además de los locales Euge Garay como MC, Natty Fernández y Santi Eliasile.

La cita es el sábado 6 de julio, a las 22, en Calle 2 (Belgrano 345). Las entradas anticipadas se pueden reservar vía WhatsApp al número al 3704-092924. Cada entrada vale tres mil pesos o se puede comprar dos por cinco mil pesos.

Luego de su sensacional debut en “La Mandinga” en mayo pasado, el standupero Jugo de Mango, proveniente de Paraguay, se subirá a un nuevo escenario formoseño, acompañado por Flanma Morales también del país vecino.

“Yo soy comediante y hago stand up desde el año 2017, desde ese tiempo hago comedia de autor y ahora estoy trabajando a full”, comentó Jugo de Mango.

Consultado sobre su nombre artístico comentó que “a mi siempre me dijeron que soy pesado y el jugo de mango es pesado y si me quieren ofender más me dicen jugo de mango con leche pero en realidad siempre quise buscar algo muy paraguayo”.

“Mis amigos me dicen jugo y mis amigos chetos me dicen juice”, remató.

Ante la pregunta de si es posible que todo el mundo haga Stand Up, Jugo de mango respondió: “si ya sos un tipo simpático por naturaleza ya tenés el cincuenta por ciento para hacer stand up. En mi caso, escribimos mis propios chistes que pueden ser anécdotas o situaciones que surgen a partir de la observación, usando los recursos del humor”.

“Para mi el stand up en Paraguay esta super fuerte, hay incluso comediantes que solamente actúan en teatros y que ya ponen sus condiciones”, cerró.

¿Qué es el Stand Up?

El Stand Up es un género de comedia en vivo donde un comediante se presenta solo en el escenario, frente a una audiencia, con el objetivo principal de hacerla reír. A diferencia de otras formas de comedia, en el Stand Up, el intérprete realiza monólogos humorísticos que suelen basarse en experiencias personales, observaciones cotidianas o comentarios sociales.

El comediante de Stand Up interactúa directamente con el público, rompiendo la cuarta pared que separa al escenario de la audiencia. Aunque parece improvisado, la mayoría de los comediantes dedican tiempo a escribir, ensayar y perfeccionar su material. El humor en el Stand Up puede abordar una amplia gama de temas, desde situaciones cómicas hasta reflexiones más profundas, siempre con el objetivo de generar risas y conexión con la audiencia.