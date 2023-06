Stefi Roitman se animó a un radical cambio de look: la reacción de Ricky Montaner

Ricky Montaner y Stefi Roitman no ocultan su amor en las redes sociales y encuentran cualquier oportunidad para reafirmarlo. La pareja se casó en enero de 2022, en una gran fiesta en un haras de la provincia de Buenos Aires, y a juzgar por los contenidos en sus respectivas publicaciones parecen vivir una eterna luna de miel. El cantante y la actriz se mantienen al margen de los habituales rumores que envuelven a las parejas famosas y entre la diversión y el romanticismo entretienen a sus millones de seguidores.

La que movió el juego en las últimas horas fue Stefi, que se animó a un rotundo cambio de look y mostró parte del proceso con una serie de fotos y videos. Junto a su estilista, la modelo jugó con la cámara y se mostró ella también sorprendida al dejar atrás el platinado que la caracterizaba el último tiempo para lucir un castaño en tono miel más cercano a su color natural. “No me puedes gustar masssss”, exclamó el músico, demostrando que el amor por su marido sigue intacto y abriendo la puerta a miles de reacciones en el posteo.

Ricky no fue el único del clan Montaner que se manifestó en la publicación. Su hermano Mau le dejó un “Bellaaaa”, y la pareja de este, Sara Escobar también la elogió. “¡¡Mami!! Hermosa, Uff”, escribió en mayúsculas, para enfatizar sus palabras. “La mas bella de la tierra”, apuntó Chantal Roitman, su hermana. Oriana Sabatini, Yoyi Francella y Santiago Artemis fueron otros famosos que aprobaron el nuevo aspecto de la modelo, que continúa proyectando su carrera en el exterior.

Hace un mes, la modelo reveló un secreto que tuvo guardado durante mucho tiempo y con el que cumplía uno de sus sueños. “Llegó el día. Al fin puedo contarles que soy una de las caras de la nueva fragancia de Antonio Banderas y embajadora junto a estas dos mujeres increíbles de nuestra región Millaray Viera y Agatha Moreira (además de nada más ni nada menos, que ellos dos Antonio Banderas y Mario Casas)”, detalló la argentina en su cuenta de Instagram, al momento de compartir una serie de imágenes de la producción.

Por su parte, Montaner reafirmó el amor por su esposa al dedicarle una de sus últimas canciones. “Normalmente Stef escucha todas las canciones que escribo, pero hace tiempo escribí una canción en secreto sobre el día que nos conocimos y no se la he enseñado todavía”, contó el cantante, haciendo cómplices a sus seguidores en la sorpresa para Stefi. La escena tuvo lugar a bordo de un automóvil, mientras escuchaban a los Jonas Brothers, y él cambió abruptamente el clima y la música para llevar a cabo su plan.

“Ok, pero ahora te quiero poner una canción que te escribí yo a ti. Sé que te gustan los Jonas Brothers, pero te voy a poner una canción que te escribí yo”, anticipó Ricky. Mientras él buscaba el tema, la modelo se mostraba sorprendida: “Amor, ¿esto es en serio?”. Entonces el exjurado de La Voz Argentina le contó que le ya todos sabía: que le iba a hacer escuchar un tema que escribió inspirado en el día que se conocieron.

Al escuchar la canción, comenzó la montaña rusa de emociones: risas, asombro y llanto. “Es muy linda”, le dijo y devolvió el gesto de su marido con un beso. Más adelante, el músico avisó en sus redes que entraba al estudio a registrar el tema, que aún no tiene fecha de estreno, pero ya generó amplia expectativa entre sus fanáticos.

