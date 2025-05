Sturzenegger anticipó que el Gobierno avanzará con las reformas laboral, previsional y de coparticipación

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó que luego de las elecciones legislativas de este año se podrá avanzar con las «reformas libertarias», que incluyen modificaciones en materia laboral, educativa, tributaria y previsional, entre otras.

En un discurso que pronunció ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) afirmó que «a partir de diciembre vamos a tener un debate interesantísimo» con la nueva composición en el Congreso Nacional, tras las elecciones de octubre.

«Vamos a volver a habilitar la palanca del Congreso para encabezar reformas libertarias, el 10 de diciembre se abre la ventana para discutir esto», indicó y destacó algunas de las reformas que desde el Gobierno tienen en mente para el nuevo período legislativo, como el respeto a la propiedad privada a partir de la eliminación de la Ley de Tierras, entre otras.

También mencionó la reforma laboral, enfocada en la «rigidez laboral» que hay en el país. «Argentina tiene negociaciones salariales que son sectoriales nacionales. Es un marco institucional particular. Por ejemplo, Alemania tiene un sistema regional; en cambio, Italia tiene el mismo sistema que Argentina y quizás una paritaria sirve para Milán pero no en Calabria», ejemplificó Sturzenegger.

«Eso da al mercado laboral una rigidez que no permite tener en cuenta las condiciones de productividad», agregó. Y adelantó que mañana tendrá reuniones con dos grupos empresarios que le van a presentar propuestas en ese sentido. «No será el Estado quien resuelva, sino que damos el marco legal para que el privado lo haga con las características de cada sector», detalló.

Asimismo, marcó que hace falta una reforma educativa porque «en Argentina el sistema público no puede ofrecer educación digital porque está prohibido». Y señaló la necesidad de avanzar con una reforma tributaria y cuestiones vinculadas a la coparticipación de impuestos, aunque no entró en detalles porque consideró que es un tema que le corresponde al ministro de Economía, Luis Caputo.

En otra parte de su discurso, destacó las medidas del Gobierno nacional y aseguró que «Argentina va a un proceso de estabilización».»Podrán tener dudas pero es importante que analicen esa realidad porque pueden, en el camino, ir tomando decisiones equivocadas», advirtió a empresarios.

Asimismo, se dirigió a quienes piden eliminar impuestos, como podría ser el caso de las retenciones al campo, y marcó: «Está mal pensado arrancar la discusión pidiendo la baja de impuestos. Hay que pedir bajar el gasto, porque si no me están diciendo ‘bajame el impuesto a mí y cobráselo a otro'».

«Los necesitamos a ustedes como socios de la motosierra porque va a permitir bajar impuestos», afirmó.

Y apuntó contra el kirchnerismo: «Es el partido que nos encerró mucho tiempo, nos negó las vacunas del Covid, y el candidato (a diputado porteño Leandro Santoro) es alguien que votó en contra de todas las reformas que permitieron que en el último año bajara la pobreza y la inflación».