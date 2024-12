Sturzenegger: «Los precios se empiezan a ordenar a medida que la inflación baja»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reiteró que los precios de la economía se están “alineando” y “ordenando” debido a la baja de la tasa de inflación, la desregulación de la economía, un mayor grado de competencia y medidas como la ampliación de compras online en el exterior con el sistema de Courier de USD 1.000 a USD 3.000 por persona, con la exención del pago de aranceles y tasa de estadística para los primeros USD 400 de compra de bienes para uso personal.

“Los precios se alinean, se empiezan a ordenar, a medida que la inflación baja”, afirmó el funcionario, entrevistado por La Nación +.

Según Sturzenegger, la triplicación del límite de compras online en el exterior a USD 3.000 “es la democratización de la franquicia aduanera. Los que se iban a Miami la tenían, ahora también la tienen los que no pueden ir”, señaló.

Para reforzar su afirmación, pidió que se exhiba la página en internet de Mercado Libre, en la que marcó rebajas de 30% en el precio de los celulares y de 40% en el rubro computación y refirió que el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, explicó que muchos precios se fueron alineando con el costo de traer estas cosas vía Amazon.

“Esto es algo que puede hacer cada familia argentina, y por cada adulto de la familia. El resultado es que tenés que los precios se empiezan a ordenar y lo hacen a medida que la inflación baja”.

Al respecto, dijo que antes de la reducción del impuesto PAIS de 17,5 a 7,5% en septiembre habían hecho un relevamiento de precios en góndolas para ver el efecto. “Vimos los precios en las góndolas de una lista de alimentos nacionales e importados. Y pudimos ver qué pasó: encontramos que los precios de los alimentos importados cayeron respecto de los nacionales aproximadamente lo mismo que había caído el impuesto”, señaló, y marcó que esa verificación sirve para refutar el argumento de quiénes dicen que bajar impuestos no sirve, porque los precios no bajan.

Sobre el reciente desafío de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a Milei de “animarse” a desregular el precio de los medicamentos, Sturzenegger recordó que ya le había respondido a CFK, quien durante 8 años como presidente y 4 como vicepresidente no había hecho nada al respecto.

“Nosotros cambiamos la ley de genéricos para que sea obligatoria la prescripción por genéricos”, recordó. Y afirmó que a medida que se logre más competitividad en los medicamentos de venta libre y se facilite la importación de medicamentos los precios van a ir bajando. Para dar una idea del margen en que deberían hacerlo, precisó que los precios de los medicamentos en la Argentina son 5 veces más caros que en España y 24 veces más caros que en la India, el principal productor mundial de medicamentos genéricos.

“Son precios disociados del mercado internacional”, dijo Sturzenegger, y aseguró que la competencia va a generar que el capitalismo funcione en beneficio de la gente. También mencionó que las provincias si quieren pueden importar medicamentos. “Cuando eso ocurra los precios se van a empezar a alinear”, subrayó.

Sturzenegger se declaró admirador de Elon Musk y señaló que en Tesla insta a los ingenieros constantemente a simplificar los procesos y que hay que llegar hasta el punto en que se descubra que es necesario reponer algo que se eliminó. “Es una idea que usamos en nuestro equipo de desregulación. No es un fracaso volver a poner algo si uno se equivocó”, mencionó Sturzenegger, marcando un principio operativo de su gestión.

El funcionario también se refirió a la iniciativa de la iniciativa “Reportá la burocracia”, en la página oficial del gobierno en internet, y puso como ejemplo inspirador la anécdota histórica del filósofo Diógenes que cuando Alejandro Magno lo fue a ver y la preguntó qué necesitaba, le dijo que necesitaba que se corriera porque le estaba tapando el sol. Del mismo modo, citó una frase de Juan Bautista Alberdi acerca de que lo que le pide la riqueza a las leyes es básicamente que no la molesten.