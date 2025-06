Sturzenegger prepara 13 decretos para ajustar dos importantes ministerios

Cuando apenas habían pasado 48 horas de la victoria de La Libertad Avanza en unas elecciones porteñas con ausentismo récord, la Casa Rosada se despachó el 20 de mayo pasado con tres decretos para desarmar el régimen de promoción de Tierra del Fuego mediante la rebaja de aranceles a los electrónicos, y restringir el derecho de huelga.

Así, empeñado en que el dólar y la inflación ya «no son un tema», el Gobierno volvió a encender la motosierra.

Por estas horas, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, prepara 13 decretos para «reorganizar» organismos y cerrar áreas. Apuntan al Ministerio de Economía, Capital Humano y Salud, las carteras de Luis Caputo, Sandra Pettovello y Mario Lugones.

El plan está pensando en etapas: primero, se eliminaron entes bajo la Secretaría de Cultura; ahora avanzan con áreas vinculadas a la Secretaría de Agricultura e Industria; luego con Salud y Transporte; y, finalmente, la Secretaría de Trabajo.

Reestructuración del INTA

«Ahora estamos en la etapa de Industria, va a pasar algo en las próximas semanas», señalaron fuentes oficiales. Lo que va a pasar es la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un organismo autárquico bajo la órbita del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. La idea es ajustar el presupuesto, despedir personal y deshacerse de parte de sus 450 sedes, junto con un cambio en la «gobernanza» y la posible venta de campos o propiedades.

Según datos oficiales, el crédito presupuestario es de $ 224.000 millones y se ejecutaron $ 84.000 millones al 30 de mayo. Pero como los recursos son propios, ya que provienen de ingresos por derechos de importación (0,45%) y la tasa estadística (31%), el Gobierno quiere tocar esas «cajas».

El presupuesto del INTA es el equivalente a la mitad de las retenciones del maíz: tiene 6.000 personas, 3.000 vehículos y necesita un rediseño integral para ordenarlo», dijo Sturzenegger días atrás.

La pelea involucra una guerra abierta con la Mesa de Enlace, las Facultades de Agricultura, Agronomía y Veterinarias, y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA). Esos sectores tienen 8 asientos en el directorio, mientras que el Ejecutivo maneja 3 (el presidente del INTA, el vice y un tercero de Agricultura. La intención ahora es inclinar la balanza a favor del Gobierno para disponer de un manejo diferente del presupuesto.

INTI, Senasa y

ANMAT, en la mira

También está en la mira el Instituto Nacional de Tecnología e Investigación (INTI), a cargo del secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Sturzenegger afirmó que busca que el INTI, INTA y otros organismos descentralizados pasen a la administración central para efectuar recortes. «El Presidente nos exige seguir con la motosierra…llevamos 47.000 empleados que abandonaron la administración y eso nos genera un ahorro de US$ 2.000 millones», explicó.

En la andanada de decretos y resoluciones, figura un posible rediseño del Senasa y ANMAT -pilares del control agroalimentario que dependen de Agricultura y Salud-, lo que genera preocupación entre expertos por la eventual disminución de los controles de calidad. Cerca del titular de Desregulación aseguran que las reformas son trabajadas con los ministros de cada área y el área de Legal y Técnica. «Si hay funciones duplicadas, se reducirán cargos, depende el tipo de contrato», anticipan.

En algunos despachos, Sturzenegger es temido porque aseguran que se mete sin pedir permiso y en forma sorpresiva. Una de las dependencias bajo análisis es la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, un abogado procedente del grupo Techint. Las paritarias se convirtieron en una variable clave para perforar el 2% de inflación y Caputo intervino con mano de hierro en los supermercados, bloqueando la homologación de la paritaria de Comercio por desafiar el techo del 1%.

Capital Humano ya hizo su ajuste: eliminó 15 programas sociales de niñez y juventud en marzo y abril. Pero no sería suficiente y analizan su estructura. Aunque en la cartera de Pettovello lo niegan, hay rumores de un supuesto traspaso de funciones del ámbito laboral a la órbita de Economía. Es algo que ocurrió pocas veces en la historia. El ministro de Hacienda, Álvaro Alsogaray, unificó Trabajo y Economía en los años 60. Y Mauricio Macri unificó el Ministerio de Producción con Trabajo, bajándole a este último el rango a secretaría.

Caputo ya avanzó sobre Capital Humano cuando colocó al actual titular de ANSeS, Fernando Bearzi, tras el traspié de Mariano De los Heros. Ahora, Desregulación y Economía parecen tener un acuerdo tácito en avanzar sobre el área laboral, tan sensible para la cámaras empresarias como para los sindicatos. «Trabajo es la próxima etapa, lo maneja Economía», señalan en un despacho oficial, sin más detalle.

En estado de alerta, los gremios estatales se preparan para «lo peor» a fin de mes. Sturzenegger quiere exprimir las facultades delegadas de la Ley Bases, que expiran el 8 de julio.

La semana pasada publicó la resolución 63/2025 que permite a partir del 1 de julio la baja de contratos de empleados de organismos descentralizados que reprueben el examen de idoneidad, del que habían sido exceptuados por error. La primera etapa apuntó a la administración centralizada bajo contrato SINEP.

El hombre de la motosierra todavía no pudo avanzar con los contratos fuera de AMBA, las provincias -para lo cual se requieren convenios- y las empresas públicas.

En su hoja de ruta, sigue Transporte, un área que hace unas semanas quedó a cargo del empresario de seguros, Luis Pierrini, tras la salida del cordobés Franco Mogetta.

El plan es reestructurar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que regula la aviación civil en más de 27 aeropuertos y está a cargo de Oscar Villabona. Según un documento firmado por el director Adolfo Buenader, la idea es recortar más del 30% de 116 cargos jerárquicos, reducir un 50% el personal -unos 745 puestos- y ofrecer 600 retiros. En total, casi 1.400 recortes, un «ajuste salvaje», según ATE.

Sin embargo, desde ANAC afirman que la propuesta de reestructuración no es oficial. «Fue un proyecto presentado por un exdirector cuando ya no ejercía funciones, ya que había renunciado dos días antes. Fue enviado sin haber sido requerido y no responde a una planificación de la gestión actual de la ANAC», señalaron fuentes del organismo.