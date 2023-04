Sub 20: la Selección conforma el Grupo A junto a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda

El certamen, que se jugará en el país luego de la baja de Indonesia, arrancará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio próximo. Se confirmaron cuatro sedes.

Luego de la confirmación de la Argentina como país anfitrión del Mundial Sub 20, cuya sede había sido adjudicada primero a Indonesia, se llevó a cabo este viernes en la sede la FIFA en Zúrich, Suiza, el sorteo correspondiente a la fase del grupos de la competencia que iniciará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio próximo.

La suerte estuvo otra vez del lado de la Selección nacional, que volverá a dirigir Javier Mascherano y que no había logrado su pasaje mundialista en la torneo Sudamericano Sub 20, pero finalmente ganó su lugar por la hábil maniobra del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, quien con el envión del campeonato del mundo logrado por la Selección mayor en Qatar, y cuando la candidatura de Indonesia comenzaba a tambalear debido a crisis política e institucional que atraviesa el país del sudeste asiático, propuso a la Argentina como reemplazante.

Ausente en el sorteo, Chiqui Tapia expresó su agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por haberle otorgado a la Argentina la sede del Mundial Sub 20 y prometió a los países participantes y a todos sus visitantes, «el mejor campeonato juvenil Sub 20 que hayan vivido».

A casi dos meses de la renuncia de Javier Mascherano, decisión que a principio de este mes fue revertida por el exvolante de River y la Selección, justamente cuando la candidatura de la Argentina comenzó a tomar forma y la Selección juvenil volvía a soñar con su participación mundialista, el equipo nacional se encontró con un sorteo que le fue favorable.

Como equipo anfitrión, la Selección nacional quedó como cabeza del Grupo A, y tendrá como rivales a Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. Los dirigidos por Mascherano iniciarán el Mundial de la categoría el 20 de mayo frente a Uzbekistán, un equipo que llega en alza, ya que viene de consagrarse como campeón invicto en la Copa de Asia. La segunda fecha tendrá como rival a Guatemala y cerrará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda, equipo que se clasificó con comodidad a la cita y que sueña con superar por primera vez en su historia la primera fase de la Copa del Mundo.

De la competencia participarán en total 24 equipos, divididos en seis grupos de cuatro, de los cuales 16 pasarán a la fase eliminatoria –los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros–.

Así quedaron los grupos

Grupo A: Argentina, Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda.

Grupo B: Estados Unidos, Ecuador, Fiji y Eslovaquia.

Grupo C: Senegal, Japón, Israel y Colombia.

Grupo D: Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana.

Grupo E: Uruguay, Irak, Inglaterra y Túnez.

Grupo F: Francia, Corea del Sur, Gambia y Honduras.

Mascherano va

por la revancha

Luego de la eliminación temprana del seleccionado Sub 20 en el Sudamericano clasificatorio para este Mundial y frente a la inactividad que iba a tener por delante, el entrenador Javier Mascherano había anunciado su descontinuidad en el cargo. Fue un torneo terrible para la Argentina: derrota en el debut ante Paraguay (0-1), derrota frente a Brasil (1-3), victoria ante Perú (1-0) y derrota ante el seleccionado anfitrión, Colombia (0-1). Los resultados golpearon profundamente al DT.

Tras su regreso del Colombia con las manos vacías, Mascherano sintió la necesidad de correrse. Sin embargo, el propio Tapia, junto al exdelantero de San Lorenzo, Bernardo Romeo, le expresaron su deseo de que siguiera en el cargo más allá del resultado deportivo. No hubo caso.

Falcón Pérez será

el árbitro argentino

El árbitro Yael Falcón Pérez, quien estuvo en el centro de la crítica por su actuación el pasado domingo en el clásico de Avellaneda y declaró haber recibido amenazas tras el partido, fue designado este jueves por la FIFA para dirigir en el Mundial Sub-20 que se disputará en Argentina del 20 de mayo al 11 de junio.

Falcón Pérez, de 34 años, fue elegido por la Comisión de Árbitros de la FIFA como uno de los 25 jueces principales para la competencia y estará acompañado por los líneas argentinos Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez. Además, Germán Delfino cumplirá la función de oficial de video.

El colegiado dirigirá su primera competencia FIFA tras recibir el año pasado la condición de referí del máximo ente del fútbol mundial. Su debut en la primera división del fútbol argentino se produjo en la temporada 2018/19.