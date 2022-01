Suba de casos Covid-19: Ocampo insiste en que es necesario que las medidas sean consensuadas

Compartir

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el concejal capitalino Marcelo Ocampo habló del nuevo escenario que se va gestando con el aumento de casos de coronavirus en Formosa e insistió en que es necesario que las medidas que se puedan adoptar en el futuro sean consensuadas y analizadas por los diferentes sectores para no «caer en las incorrectas».

«Presenté una nota al intendente Jorge Jofré para que se debata este tema en el HCD, previendo lo que pueda pasar y ante la toma de decisiones sin consultar pedí que nos consulten e inviten a debatir a las partes, para tomar decisiones correctas y que no se vuelvan a caer en decisiones que tanto mal le hicieron a la salud y a la economía de Formosa», sostuvo el edil.

Seguidamente, al hablar del panorama actual dijo: «está comprobado que esta nueva cepa es extremadamente contagiosa, este brote de casos se debe a la agresividad de la misma, pero a la vez para la gente con esquema completo de vacuna no pasa de ser una simple gripe, es decir, no llega a la internación, eso es muy importante y no por eso debemos bajar la guardia, sino todo lo contrario la debemos intensificar».

«Como ya no había casos estábamos todos un poco más relajados, ahora hay que intensificarlas, nosotros desde la parte gastronómica también tenemos que pedir a la sociedad que respete los protocolos», dejó en claro el mismo.

«Nosotros en Pepe Guapo y en mi heladería siempre respetamos a rajatabla los protocolos, siempre fuimos muy cuidadosos con ese tema, y ahora de hecho lo seguimos haciendo», dijo y añadió que «a veces cuesta que la gente nos entienda, se nos enoja, les cae mal, pero no son medidas nuestras sino medidas que nos imponen las autoridades»

Asimismo, Ocampo manifestó que ve con bueno ojos «lo que está haciendo el gobierno de largar medidas sanitarias según la capacidad hospitalaria, etc, porque hasta ahora venimos muy bien y no contamos con fallecidos que eso es muy bueno».

Al ser consultado si es que existen conversaciones para analizar las medidas y sus impactos respondió tajante que no y que «con este gobierno no hay diálogo, nunca lo tuvimos, por eso salí a reclamar cuando se tomaron medidas respecto a los horarios sin consultar a los sectores, o haber pasado por el Concejo Deliberante para ser debatido».

Pase sanitario

«El pase sanitario va a generar muchas complicaciones, porque hay gente que no está de acuerdo y a nosotros nos van a obligar a pedirlo, entonces se van a dar situaciones problemáticas con los clientes», adelantó.

«Yo soy pro- vacuna y tengo el esquema completo, pero no estoy de acuerdo con el pase sanitario porque si las vacunas no son obligatorias porque el pase sí, me parece que ahí no coincide y ataca un poco la libertad de las personas, entonces hay que ver cómo se reglamenta eso», cerró diciendo el edil capitalino.

