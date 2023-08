Suba del boleto del transporte público de pasajeros se trataría tras las PASO

Se reanudaron las sesiones en el Honorable Concejo Deliberante capitalino donde se trataron cuestiones impositivas, nada relacionado con el transporte público de pasajeros ya que esto será abordado en Comisión las próximas semanas.

El concejal José Delguy, quien además es presidente de la Comisión de Transporte, adelantó al Grupo de Medios TVO que la suba del boleto de transporte de pasajeros será tratada recién después de las PASO que serán el 13 de agosto. “El pedido tomó estado parlamentario en la última sesión, obviamente que en Comisión hemos tratado de seguir buscando distintos datos para tomar decisiones y puntualmente ponerlas sobre la mesa para evaluar la alternativa de un aumento de tarifa del boleto transporte público de pasajeros”, dijo el edil y reconoció que la problemática no se da solo en Formosa sino en todas las provincias del interior del país.

Seguidamente dijo que “todos conocemos la situación que atraviesa la empresa” y negó rotundamente que la oposición no conozca los datos: “no es así, de hecho en las próximas reuniones donde vamos a trabajar puntualmente el tema de la tarifa vamos a invitar al auditor para que dé un diagnóstico de la situación, no hay que olvidar que el intendente declaró el estado de emergencia del transporte público y a su vez también este auditor que está hace muy pocos meses; si bien se regularizó la situación en términos de servicio sabemos que todavía existe una situación crítica y hay que trabajar”.

“La oposición lo único que hace y de manera constante lo manifiesta es oponerse a los posibles aumentos, pero en una Argentina donde la inflación mensual es superior al 7% no hablar de un aumento es mentirle a la gente, nosotros no vamos a mentir, vamos a trabajar para buscar equilibrio y obviamente para garantizar el servicio que es lo que quiere el intendente Jofré”, lanzó Delguy.

Por último, consultado de cuándo podrían tratar el tema respondió que “el tema es muy latente, recurrente y necesario. La idea es trabajarlo en Comisión tras las PASO porque debemos ser responsables, sabemos que la oposición se va a oponer a cualquier cosa. Lo que tenemos que hacer es decirle a la gente la situación real y manifestarle los datos concretos de porqué está así la situación del transporte”.

Relacionado