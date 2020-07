Compartir

Frente a la Subcomisaría de Lote 111 ocurrió un robo donde se llevaron celulares, billeteras, relojes y no hay ningún detenido. Quiero saber qué están esperando los jefes del destacamento para actuar. Protejan la zona, cuiden a los vecinos y hagan su trabajo como se debe. No puede ser que unos delincuentes puedan más que la fuerza policial. Realmente estamos desamparados y no podemos seguir así.