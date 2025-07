Sube el dólar: para Redrado, el país volvió a entrar en un periodo de «incertidumbre cambiaria»

Con el dólar en alza y la brecha cambiaria ampliándose nuevamente, el expresidente del Banco Central Martín Redrado fue contundente: Argentina entró en un nuevo ciclo de inestabilidad en el frente cambiario.

En diálogo con Radio Rivadavia, el economista advirtió que «se perdió una oportunidad clave para fortalecer las reservas» y que el país llega a un período electoral sin las herramientas necesarias para generar confianza.

«Hemos entrado en un periodo de incertidumbre cambiaria. Se perdió la oportunidad de acumular reservas, que deja un Banco Central frente a un periodo electoral con mucha incertidumbre», expresó Redrado sin tapujos.

Sus palabras llegan en un momento en que los operadores del mercado ya estiman que la brecha cambiaria podría superar el 50% si no hay señales claras en materia fiscal y cambiaria.

Sube el dólar: un

diagnóstico que coincide

con los números

El diagnóstico de Redrado no surge de casualidad. Los datos recientes del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del Banco Central muestran que los analistas prevén una inflación acumulada del 139,5% para 2025, con un tipo de cambio oficial que podría superar los $ 1300 a fin de año.

Además, un informe de la consultora Equilibra advierte que la economía sigue en recesión técnica, con una caída interanual del consumo privado superior al 8%.

Para el exfuncionario, aunque «se dieron pasos importantes en materia cambiaria», el problema de fondo persiste: «Hay que dejar que el tipo de cambio lo fije la oferta y la demanda». En su visión, la falta de previsibilidad cambiaria es uno de los obstáculos centrales que enfrenta el país.

Redrado fue claro al señalar que los desafíos van mucho más allá del frente del dólar. «Argentina necesita medidas que deben tomarse que van más allá de un enfoque financiero o de política fiscal y monetaria. Argentina necesita darle previsibilidad y horizonte a la política cambiaria, que hoy no lo tiene. Hay que poder mostrar que el país es sustentable», remarcó el economista.



Cuál es el «vaso

medio lleno» del Gobierno,

según Redrado

Pese a las críticas, Redrado reconoció un logro importante de la actual gestión del Banco Central: «Hay un gran activo de este Banco Central que es que no financia más al sector público. Veo medio vaso lleno. Es importante el logro de no financiar el sector público, falta rendir el examen de dar previsibilidad».

El economista cerró con un llamado a mirar más allá de la coyuntura: «Argentina necesita una revolución en nuestra infraestructura. Se necesita una revolución federal: darle a las provincias lo que se merecen».

Las palabras de Redrado llegan en un momento crítico para la economía argentina. Con la brecha cambiaria ampliándose la semana pasada y sin señales claras en el plano fiscal, sus advertencias no hacen más que reflejar lo que muchos en el mercado ya sienten: sin confianza, no hay plan que aguante.