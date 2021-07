SUBE Estudiantil: informarán a la brevedad qué trámite realizar para obtener el boleto gratuito

Compartir

Linkedin Print

José Olmedo, Subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que ultiman detalles en lo referido al transporte ante el inminente regreso a las clases presenciales en la ciudad capital. En ese sentido explicó que a la brevedad informarán cuáles son los requisitos y qué trámites realizar para que los alumnos de todos los niveles educativos puedan obtener el Boleto Estudiantil Gratuito que hasta antes de la pandemia tenía 25 mil beneficiarios en Formosa.

Comenzó contando que van a ir sumando unidades al transporte teniendo en cuenta que hay más aperturas. “A medida que van avanzando los días y viendo el comportamiento de los usuarios vamos incorporando unidades como también extendiendo recorridos, dos claros ejemplos que tuvimos el fin de semana fue en primer lugar la feria que se hizo en la Sociedad Rural donde extendimos el recorrido de la línea 25 y también extendimos el recorrido de las líneas 60 y 70 para todos los vecinos y vecinas que desearan ir a visitar a sus familiares en el cementerio San Antonio”, destacó.

Además relató que “salimos a controlar el cumplimiento de cada recorrido como también la frecuencia que es algo importante que siempre el vecino reclama y que el municipio capitalino trabaja codo a codo con la empresa para mejorar esto que se da con la incorporación de más unidades y ese es el norte a seguir”.

SUBE estudiantil

Seguidamente aclaró que ante el pronto regreso a las aulas, “ya tenemos diagramado el boleto, no lo podemos tramitar por la sencilla razón de que no tuvimos presencialidad en lugares, solo adjudicamos dos o tres boletos estudiantiles para dos o tres chicos que eran del colegio de La Nueva Formosa donde ellos vivían en el barrio, se cambiaron y tenían que asistir sí o sí al colegio, se presentaron al municipio y lo que duraron las clases presenciales los tuvimos que asistir con el boleto gratuito”, destacó.

Señaló además que activar el boleto, “no es tan automático, deben presentar la constancia de alumno regular para poder obtener el beneficio, a la brevedad estaremos comunicando cómo será la modalidad cuasi online teniendo en cuenta que queremos bajar la aglomeración de las personas cuidandolas como así también a los trabajadores municipales que sin ellos no podemos llevar adelante esta tarea tan anhelada que es la del boleto estudiantil”.

Recordó que “en el 2019 otorgamos a 25 mil alumnos de la ciudad de Formosa este beneficio que atraviesa a todos los niveles; el inicial, primario, secundario, terciario y universitario, dependiendo de cada nivel y cada chico se le adjudican los distintos pasajes libres para poder asistir a clases”.

Olmedo informó que para obtener el pasaje gratis, “se deberá realizar el trámite que lo vamos a estar avisando porque lo queremos comunicar de la mejor manera posible, lo vamos a estar haciendo a través de la página Formosa tu Ciudad y por nuestras redes sociales que tienen gran alcance y que ya los vecinos están acostumbrados a anotarse desde esa página. Sí será prácticamente online el otorgamiento del beneficio”.

Dijo que quienes ya tengan la SUBE “de todas formas deben renovar el trámite y para poder hacerlo deben presentar el certificado de alumno regular, la presentación va a ser online”.

“Nosotros todavía no tenemos colgado el lugar donde deben presentar esto, no hay que apresurarse, cuando salgamos a comunicar, a partir de ese momento recién van a poder presentar. Hemos tenido muchas visitas y les hemos dicho a cada uno de los visitantes que estén atentos al comunicado que vamos a largar y maximizar para que todos y cada uno puedan acogerse a este beneficio que yo sé que lo están esperando”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print