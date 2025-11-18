Sube la Carne: Radiografía del Mercado Cárnico en la Previa a las Fiestas

Una entrevista exclusiva en el programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) arrojó luz sobre la dinámica actual del mercado cárnico, marcado por aumentos constantes en el precio de la hacienda y una disminución sostenida en el consumo. Daniel Moreira Vieira dialogó con Edgar De San, representante del Frigorífico La Rural SRL, quien brindó una perspectiva detallada sobre el comportamiento de costos, precios y la particularidad de la demanda durante las fiestas de fin de año.

El Persistente Aumento del Precio de la Carne

El periodista Daniel Moreira Vieira comenzó señalando el «aumento, digo, en el rubro cárnico nuevamente durante este mes», citando un relevamiento en carnicerías de mediano tamaño de la ciudad donde el precio «claramente durante el mes de noviembre ha registrado dos o tres aumentos como mínimo».

Al ser consultado sobre si esta tendencia se generaliza, Edgar De San confirmó la situación desde su eslabón de la cadena: «la comercialización de carne, indudablemente, el poder adquisitivo de la gente ha ido disminuyendo». Si bien históricamente la salida del invierno puede generar escasez de hacienda gorda de campo, actualmente, a pesar de la aparición de oferta en noviembre, «igual los precios se mantienen firme y inclusive hay una tendencia de alza de la hacienda y lógicamente los frigoríficos tenemos que trasladar ese incremento de la hacienda a la carne».

Consumo a la Baja: La Tensión entre el Costo y el Bolsillo

Un punto central de la conversación fue el comportamiento del consumo a nivel local y nacional. De San fue enfático al describir la realidad: «Probablemente el consumo ha ido bajando de carne. Y bajando no solamente en Formosa, sino en todo en todo el país».

Ante la pregunta de si se ha percibido algún síntoma de recuperación durante el año, el representante de La Rural SRL descartó esa posibilidad: «Yo no he visto que haya habido alguna recuperación del consumo, al contrario, el consumo de carne despacio sigue disminuyendo». La razón es netamente económica: «No le alcanza el sueldo, entonces tiene que ir recortando, en vez de comer todos los días carne, comerá arroz, fideos algo que consiga a otro precio».

Diciembre: El Mito del Incremento en el Consumo de Carne Roja

Tradicionalmente, se espera que diciembre, con sus festividades, sea un mes de gran demanda para el sector. Sin embargo, Edgar De San desmitificó esta creencia para la carne roja:

«Para fin de año, para la fiesta, hay por ahí una equivocación de que para fin de año, para la fiestas, el consumo de carne se incrementa y yo digo que no es así, nunca fue así.»

Según De San, la demanda de carne roja se concentra hasta mediados de mes, pero luego la tendencia cambia rotundamente:

«Se incrementan los consumos pero de otras carnes. Para la fiesta ¿Quién no come un lechón? ¿Quién no come un chiquito? ¿Quién no se no come un cordero o pato por decir.»

Aparecen ofertas estacionales, que desplazan a la carne vacuna. El empresario afirmó que «la carne roja se cambia un consumo para la fiesta por otro tipo de carnes».

La única excepción notable es la costilla, que sí se consume mucho, pero es provista mayormente por frigoríficos exportadores (ya que «la costilla no se exporta»), un negocio distinto al de los frigoríficos consumidores como La Rural SRL.

Estrategias para Mantener la Rueda Girando

Ante la volatilidad y la caída del consumo, surge la pregunta de cómo los frigoríficos minoristas mantienen su operatividad y competitividad. De San explicó que la actividad está ligada a la oferta de hacienda: «La realidad lo frigorífico es que en la fecha, de mucha oferta de hacienda, los frigoríficos funcionamos bien y cuando hay poca oferta de hacienda, los frigoríficos funcionamos mal.»

La estrategia es clara: absorber las pérdidas en épocas de «vaca flaca» (poca oferta y altos precios) y «el resto del año tenemos que recuperar». El desafío es constante, ya que el mercado de la hacienda para consumo interno es «muy distinto el negocio de los frigoríficos exportadores a los frigoríficos consumidores».

En cuanto a la provisión, Frigorífico La Rural SRL no se limita a Formosa, sino que busca «las mejores opciones» en cuanto a precios y ofertas en provincias como Chaco, Corrientes, Santiago, Salta y Santa Fe, debido a la «poca oferta o mucha oferta de hacienda» local que influye directamente en el valor.

Pronóstico para el Consumidor Final

Consultado sobre las perspectivas de precios para los próximos meses, De San indicó que «Normalmente diciembre, enero, febrero son meses que se mantiene el precio de la hacienda y el precio de la carne».

Si bien históricamente podría esperarse una baja de precios por cuestiones de oferta en el verano, el panorama actual se complica debido a la exportación:

«debido a que hay posibilidades, nuevas posibilidades de exportación, por ahí eso hace que el precio de la hacienda que es para exportación arrastre también para arriba el precio de la otra hacienda.»

De San concluyó su estimación señalando que no ve posibilidades de que el precio de la carne baje, y que el factor exportador está «complicado ese tema» al tener la capacidad de «revolver todos los precios» hacia arriba.