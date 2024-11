Sube por tercer día el riesgo país y se vuelve a acercar a los 1.000

El índice que mide el desempeño de la deuda había llegado a bajar hasta 895, pero sube a 981 puntos básicos.

El riesgo país sube este jueves por tercer día consecutivo. Después de haber llegado a un piso de 895 el lunes, no pudo mantenerse en ese nivel y fue aumentando día a día hasta los 981 puntos, un 2,30% más que el miércoles.

Este índice, que mide la diferencia de tasa entre los bonos argentinos y los de Estados Unidos, refleja la caída de los títulos en dólares en Wall Street, que pierden hasta 1% este jueves.

¿La razón? Según los analistas pueden estar confluyendo varias razones. Por un lado, una toma de ganancias tras el rally que vivieron esos mismos bonos la semana pasada.

En segundo lugar, según los operadores de Cohen, parece que el mercado implementó el dicho de los brokers de «comprar con el rumor, vender con la noticia» tras el anuncio del Gobierno adquirió al Banco Central US$ 2.700 millones para pagar con fondos propios el capital de los títulos que vencen en enero, una movida «similar a la estrategia implementada con los intereses».

Pero hay otra lectura que sostiene que al mercado no le habría caído bien que el Gobierno cambiara su discurso sobre de dónde iban a salir los fondos para pagar. Es que, inicialmente, había trascendido que el Ministerio de Economía estaba negociando un préstamo REPO con bancos como el Santander y el JP Morgan, para pagar ese vencimiento.

Pero ahora, Luis Caputo dijo que -aunque siguen en conversaciones por el REPO para reforzar las reservas- el pago se hará con fondos de la cuenta corriente.

«Por la magnitud de las caídas argentinas (de los bonos del martes), creemos que primaron los factores locales en un mercado que parece no haber tomado en cuenta el anuncio de compra de dólares por parte del Ministerio de Economía para asegurar el pago de enero y/o al que los cambios de estrategia o secuencia le sumaron más ruido que certezas», indicaron en la consultora Outlier.