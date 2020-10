Suben los precios del dólar oficial y del libre luego de las medidas económicas que anunció el gobierno nacional

Compartir

Linkedin Print

La cotización minorista del dólar que ofrecen bancos públicos y privados reaccionó rápido a las medidas oficiales comunicadas ayer y destinadas a las compras de dólar ahorro. Las entidades subieron el precio hasta $3, un 1,4% promedio más que ayer. El avance llevó al dólar “solidario” a los $ 134,06 en el Banco Nación, una de las cotizaciones más bajas del mercado y que opera como referencia para el resto. El dólar libre avanza $2 a $149.

La suba es resultado del cambio de estrategia del Banco Central en la rueda cambiaria de hoy. Tal como anticipó, la autoridad monetaria permitió un movimiento del 1% a la cotización mayorista a la que ofrece vender dólares de sus reservas para abastecer a una demanda por divisas que supera ampliamente a la oferta privada. En su primer movimiento del día, la mesa de operaciones de la entidad conducida por Miguel Pesce ofreció dólares a $ 76,95, 70 centavos por encima del valor al que lo hizo ayer.

Entre los minoristas, el Banco Galicia llevó de $81 a $83 su precio para la venta, lo que movió al costo luego de Impuesto PAIS y la retención del 35% a cuenta de Ganancias de $133,65 a $136,95. En el Santander, el dólar solidario saltó de $133,65 a $136,95, el el Hipotecario de $132,90 a $134,06, en el Banco Nación de $132,41 a $134,06 y en el BBVA de $133,63 a $134,04.

Se trata de una suba promedio de $1,88 entre los bancos relevados por Infobae, un avance del 1,41% respecto de ayer. En el mercado libre, mientras tanto, la cotización también reaccionó desde temprano con un avance de $2 para llevarlo al máximo histórico de $149 por unidad. También el contado con liquidación gana 1,68% para llegar $148,45 y el dólar MEP, que se opera en la Bolsa porteña, alcanza los $140,75.

El movimiento no sorprende al mercado, ya que fue anticipado informalmente por el Banco Central anoche mismo, luego de conocerse los cambios en las alícuotas de retenciones a las exportaciones de distintos sectores y una modificación en las políticas monetaria y cambiaria de la entidad.

La entidad conducida por Pesce permitía a diario una suba de en torno a 7 centavos para la divisa mayorista, una estrategia predecible que movió al tipo de cambio cerca del 2,6% mensual durante la cuarentena. Para agregar imprevisibilidad, explicaron desde la calle Reconquista, ese enfoque se abandona desde hoy. Pero, para el primer día, no querían causar sobresaltos.

“Lo que le advertimos al mercado es que hasta ahora veníamos teniendo una devaluación constante, le advertimos que no va a ser así, le vamos a dar cierta volatilidad al tipo de cambio, pero como va a tener un salto importante el día de hoy no queríamos que se interpretara como que a partir de ahora este es el nuevo paso devaluatorio hacia adelante. Eso es lo que hemos hecho ayer para que no haya sorpresas, para que no haya sobresaltos”, anticipó Pesce esta mañana en declaraciones radiales.

Las posturas de venta de la autoridad monetaria son el mecanismo que controla los avances del dólar oficial. Dado que las reservas internacionales son la principal fuente de oferta en la plaza cambiaria, el precio al que las ofrece hace de techo diario para las subas.

La oferta privada de divisas -casi exclusivamente exportadores que tienen que cumplir con plazos obligatorios para liquidar sus ventas al exterior- utiliza el precio ofrecido por el BCRA como el máximo al que pueden cambiar sus dólares. No es que no les gustaría recibir más pesos por cada dólar, dado que las cotizaciones alternativas se mueven bien por encima de los $140 por unidad. Pero dado que el Central no pide más que ese valor y se muestra dispuesto a sacrificar reservas, no tiene sentido esperar que los compradores paguen más que ese valor.

Desde que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Central lleva vendidos USD 3.750 millones de sus reservas como resultado de esta estrategia.