Subió el precio de medicamentos y existen faltantes por problemas de importación

Compartir

Linkedin Print

La inflación del pasado mes de marzo fue la más alta en años y el ritmo en los aumentos de precios parece no detenerse. Esta vez algunos medicamentos volvieron a incrementar sus precios, ya pactados con anterioridad con el Gobierno Nacional. «La inflación en sí en los medicamentos ya está preestablecida entre el Gobierno y los laboratorios», explicó José Recalde, presidente de la Federación Farmacéutica de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«Ellos tienen un convenio anual en el cual los medicamentos no pueden aumentar más que la inflación anual en la Argentina, esto hace tiempo se viene respetando y esperemos que este año continuemos con lo mismo; el formador de precio es el laboratorio, el Gobierno habla con ellos y esperemos que llegue a buen puerto», agregó al respecto.

En ese sentido no se puede precisar un porcentaje general de incremento entre los medicamentos, ya que los precios suelen variar según el laboratorio que los produzca. Por ello, los profesionales de esta área destacan la importancia de la ‘Ley de Medicamentos Genéricos’ para que las personas que las requieran, puedan acceder a productos más económicos si así lo desean.

«Nosotros como agentes de salud siempre recomendamos lo mismo, necesitamos que el paciente llegue a lo más importante que es la cura de su patología por eso siempre estamos con la ‘Ley del Genérico’, para que la prescripción sea con esa denominación y que el paciente pueda llegar a adquirir la medicación para su pronta recuperación», expresó Recalde.

La diferencia en los precios para estos medicamentos puede ser de hasta un 50%. «Tenemos laboratorios que hoy no están trabajando con obras sociales y que tienen medicamentos hasta un 50% más económico que el laboratorio común o de más rotación. Nosotros decimos lo mismo, el medicamento tiene la misma biodisponibilidad entre dos laboratorios similares por lo cual el paciente está tomando la misma medicación», aclaró.

Pero los precios no son la única preocupación en el sector, también lo son los faltantes de algunos medicamentos más demandados en la época y el motivo tiene que ver con las dificultades para la importación de insumos como frascos.

«Son puntuales. En este momento tenemos un problema con la novalgina en jarabe porque el laboratorio no puede estar importando los frascos, esto ocurre desde noviembre del año pasado y los laboratorios que fabrican y poseen el medicamento, también están teniendo problemas porque no dan abasto para la demanda nacional», concluyó diciendo José Recalde.

Compartir

Linkedin Print