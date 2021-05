Subjefe de la Policía sobre detención de Neme: “Hacen de todo para ser detenidos y luego enviar el video a los medios nacionales”

Compartir

Linkedin Print

El Subjefe de la Policía de Formosa, Comisario General Cirilo Bobadilla, en comunicación con el Grupo de Medios TVO defendió el procedimiento realizado ayer a la tarde donde terminó detenida la concejal Gabriela Neme. Además, cuestionó que siempre “hacen de todo para ser detenidos y luego enviar el video a los medios nacionales”.

“Como es de público conocimiento a través de las redes sociales se convocó a protestar por las restricciones de la cuarentena; la Policía hizo un despliegue operacional para evitar incidentes, notificar a las personas la prohibición de aglomeración e informar sobre la vigencia de las restricciones. En ese contexto se presentó la concejal Gabriela Neme en avenida 25 de Mayo y Eva Perón, estaba acompañada de 8-10 personas, en principio al jefe del operativo lo insultó e increpó, se le explicó que estaba prohibida la circulación, ella hizo alusión a su carácter de esencial, como no se quisieron retirar la Policía labró un acta notificándoles la violación al DNU nacional”, comenzó relatando Bobadilla.

A continuación, agregó que “cuando se labra el documento ella pidió leer, se le dijo que al terminar en presencia de los testigos y en voz alta se leería, pero ella puso obstáculos y luego le arrebató el acta al Oficial. En ese momento hubo empujones por parte de quienes la acompañaban, en el video está todo muy claro, la Policía quiso apartar, en ese ínterin dos informados fueron agredidos con golpes de puño y patadas en la espalda”.

“La concejal Neme salió corriendo hacia el patrullero y subió, fue ahí que se tomó la determinación de trasladarla hasta la Comisaria Octava donde se le inició una causa judicial por violación del Art. 205 y del Art. 239 del Código penal”, añadió.

“Se habló con el Juez, a quien se le explicó toda la situación y fue él quien dispuso su traslado a sede policial”, insistió.

Cuando se le preguntó si es que es verdad que los testigos firmaron un acta en blanco manifestó rotundamente que no y lanzó: “cómo le vamos a hacer firmar un acta en blanco. Ellos en todo momento estaban obstaculizando el procedimiento, increpando a la Policía como lo hacen siempre, sinceramente ya estamos acostumbrados a que este grupo de personas insulte y menoscabe al personal policial, pero lo que no vamos a dejar de hacer es documentar toda esta situación”.

Por otro lado, al ser indagado del porqué se la llevó la Nueva Formosa respondió que fue por una cuestión de seguridad ya que “cuando se los traslada a la Comisaría Primera vienen y arremeten contra la dependencia”.

“Quisieron instalar de que hubo desaparición de persona, que no sabían dónde estaba, siendo que a la hora que fue detenida el esposo de ella accedió a la entrevista donde se le dio el número de causa y se le explicó en manos de qué juez estaba la causa, es decir, jamás se le negó la información de dónde estaba”, expuso.

Por último, el Comisario Mayor negó que exista mala predisposición ya que la Policía “siempre busca la manera de tranquilizar la situación, pero ellos buscan la manera de ser detenidos y luego envían los videos a los medios nacionales. Para mí buscan victimizarse, no hay otra explicación”.

El informe policial

Según informó la Policía de Formosa, trasladaron a una Comisaría a la concejal capitalina, Gabriela Neme luego de que ésta pretendiera arrebatar un acta de infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional. Personas que la acompañaban generaron incidentes con los uniformados al salir en su defensa, siguiendo el ejemplo agresivo de la edil.

En el marco de la estrategia sanitaria que lleva adelante el gobierno de la provincia de Formosa, a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 “Dr. Enrique Servián”, se han establecido medidas sanitarias con el fin de mitigar el aumento exponencial de casos de Covid, entre ellas nuevos permisos de circulación para actividades esenciales.

En ese sentido y en un operativo que estaba llevando a cabo la Policía provincial en zona del microcentro de la ciudad, alrededor de las 17.15 aproximadamente del miércoles, identificaron a una conocida abogada y concejal del municipio capitalino quien no acreditaba su circulación en el sector como persona esencial motivo por el cual se le labro un acta de Infracción al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 287/21 del Poder Ejecutivo Nacional, contándose con la presencia de dos testigos hábiles.

Minutos después la causante, junto a un grupo de personas que la acompañaban y transmitían en vivo todo el procedimiento policial, solicitó nuevamente el acta de Infracción para ser leída, motivo por el cual el oficial a cargo le explicó que le otorgaría el acta para su lectura en la comisaría, ofuscándose la misma y en un momento dado pretendió arrebatar el acta de manos del oficial, situación que fue impedida por los efectivos a lo cual se sumaron personas que la acompañaban, siguiendo el ejemplo agresivo de la edil, generándose un incidente en el sitio, procediéndose en consecuencia al traslado de la concejal a sede policial para su notificación en la causa.

Se puso en conocimiento del hecho al juez y fiscal de turno, iniciándose una causa judicial por Inf. Arts. 205 y 239 del CPA, sustanciado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de esta ciudad.

Compartir

Linkedin Print