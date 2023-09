Subsidios al transporte: AMBA recibió 80 veces más fondos que las provincias del Noroeste

La distribución de los subsidios al transporte público continúa exhibiendo una gran disparidad entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país, según reflejó un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que arrojó que esa región recibió 80 veces más fondos en ese rubro que las provincias del Noroeste argentino.

El trabajo aportó que en el primer semestre del año, de los más de $188.000 millones transferidos en concepto de subsidios al transporte, el 79,4% fue dirigido a la Ciudad de Buenos Aires y a 40 municipios del conurbano bonaerense que conforman el AMBA, el 20,5% a las provincias y el 0,1% restante al sistema de transporte de larga distancia.

El reparto del actual calendario implica un incremento de la desigualdad en relación al mismo período del año pasado, ya que entre enero y junio del 2022, el AMBA había recibido el 77% de los fondos, las provincias el 21,9% y el sistema de larga distancia el 1,1%. Para explicar de manera certera la disparidad, el informe toma en cuenta la distribución del dinero por habitante en cada jurisdicción.

Ese cálculo arrojó que mientras el AMBA recibió en el primer semestre del año un subsidio en torno a los $48.000 por habitante, la asignación para el resto de la provincia de Buenos Aires fue de $133 per cápita.

En el Noroeste argentino (NOA), por su parte, las transferencias fueron en promedio de $600 por habitante para La Rioja y Santiago del Estero, lo que representó 80 veces menos que el AMBA. La diferencia se acortó levemente en Tucumán y Salta, donde las transferencias se ubicaron en torno a los $2.000 por habitante.

En el Noreste (NEA) se observó una situación parecida. En términos per cápita, Corrientes y Chaco percibieron $950 en el primer semestre, en contraposición con Formosa, que recibió $607 en el semestre.

En términos generales, las participaciones de los fondos recibidos respecto del total nacional no tuvieron diferencias significativas entre el primer semestre 2023 e igual período 2022, salvo el caso de Misiones, cuya participación cayó 0,3% de un año al otro.

En la región de Cuyo los subsidios son mayores pero de todas formas están lejos de equiparar los del AMBA. En el primer semestre del año, Mendoza recibió $1.109 por habitante, San Luis $1.273 y San Juan $3.186. En comparación con el mismo periodo del año anterior, Mendoza tuvo una reducción en la participación de los fondos, ya que en 2022 recibía 2,1% del total, mientras que en 2023 recibió un 1,2%.

En términos nominales, la Patagonia es la región que menos recursos percibe. En tanto que a nivel per cápita, Neuquén recibió $1.487 en el primer semestre, mientras que Santa Cruz apenas recibió $14 por habitante en ese período.

