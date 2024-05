Sudamericana: Boca recibe a Nacional de Potosí en un juego clave

Diego Martínez ultima detalles del equipo titular de Boca Juniors que saldrá frente a Nacional Potosí por la última fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana y tiene dos dudas en el once inicial. El Xeneize no depende sí mismo para pasar como primero en la zona D, pero tiene que ganar y esperar por el resultado del encuentro de Fortaleza-Sportivo Trinidense.

Pensando en este trascendental encuentro que se disputará en La Bombonera el miércoles desde las 21:00, Martínez espera por las recuperaciones de dos jugadores claves en su equipo.

Emiliano Raddi aseguró que Luis Advíncula cree que puede llegar a estar en el partido después de haber sufrido un desgarro ante Central Córdoba.

Los tiempos de la lesión no serían los mejores, pero el lateral derecho está haciendo todo para no perderse el encuentro.

Lautaro Di Lollo y Nicolás Figal son las alternativas que maneja el DT para cubrir esa zona del campo de juego.

Además, el cronista en Boca señaló que Kevin Zenón está mucho mejor de su dolor en la rodilla y apunta a estar presente frente a Nacional Potosí.

En ese marco, Martínez se refirió a la molestia que tiene el volante en la parte baja del tendrón rotuliano: «Queremos que esa inflamación baje y lo concentramos para no interrumpir su tratamiento, esperamos tenerlo el miércoles».

Entre las novedades de la práctica del día lunes, Darío Benedetto llegó al entrenamiento y se retiró. El jugador sufre un cuadro de anginas, fue controlado por los médicos y regresó a su domicilio. otro que también está enfermo y presentó un cuadro febrl fue Aaron Anselmino.

Teniendo en cuenta esto, el probable equipo de Boca sería: Sergio Romero; Lautaro Di Lollo/Nicolás Figal, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Pol Fernández, Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Kevin Zenón/Jabes Saralegui; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

¿Qué necesita Boca para

avanzar en la Sudamericana?

El Xeneize posee 8 puntos tras 5 partidos y se ubica segundo en el Grupo D, por debajo de Fortaleza (10), el único clasificado, y por delante de Nacional (7) y Sportivo Trinidense (3), ya eliminado.

Para asegurarse su lugar en la fase final, debe empatar en casa con el elenco boliviano, pero también cuenta con la certeza de que una derrota lo dejará eliminado en esta instancia.

En caso de ganar, además, aspirará a ser líder y ‘evitar’ el playoff contra un equipo proveniente de la CONMEBOL Libertadores. No obstante, aquí no depende de sí mismo: Boca (diferencia de gol de 0) necesita que Fortaleza (+6) tenga un traspié frente a Trinidense en Brasil.