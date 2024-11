Sudamericana: Gustavo Costas destacó el compromiso y la categoría de Racing

Feliz, como un hincha más, pero a la vez medido, consciente que aún resta un paso clave. Así se mostró Gustavo Costas, el DT de Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda, tras la victoria por 2-1 sobre Corinthians gracias a un genial Juan Fernando Quintero, por la revancha de las semifinales de la CONMEBOL Sudamericana 2024. Así, la Academia avanzó a su primera final de un torneo internacional después de 32 años, tras el empate 2-2 en la ida en Brasil.

Racing, dirigido por un ídolo y exjugador como Costas, concretó la chance histórica de volver a jugar una final internacional luego de más de tres décadas y lo hizo en una noche inolvidable, ante su público, que desbordó su estadio. Y jugará la final de la Sudamericana el 23 de noviembre, en Paraguay, contra Cruzeiro. Será otra cita con la historia. Y una posibilidad enorme de la Academia de volver a gritar campeón.

Visiblemente emocionado en el campo de juego, abrazado con integrantes del cuerpo técnico, jugadores y empleados del club, Costas fue claro en la conferencia de prensa. «Estamos contentos, pero no ganamos nada todavía. Nosotros queremos ganar la final. Las finales no se juegan, se ganan», así, al grano, fue el experimentado técnico.

«Hay que disfrutar, dimos un paso más. El recibimiento fue conmovedor antes de llegar al estadio y luego lo vivido acá en el estadio. Lo que mostró la gente, tantos hinchas, fue bárbaro. Y para nosotros es emocionante llevar a Racing a la final. Les decía a los chicos que se lo ganaron ellos», agregó.

«Este grupo, a pesar de los palazos que tuvo, siempre salió adelante. Nos levantamos y nos metimos en la final de la Sudamericana. Ya había dicho: Racing es grande y necesita otro título internacional. Vamos por otro título», dijo Costas.

«Hay que salir campeón por Racing, llevarlo a lo más alto, no por Costas, porque yo jugué acá y soy hincha del club, por nadie en especial, el club está por encima de todos. Lo fundamental es el club y cuando todos estamos juntos podemos lograr cosas. En mi época debíamos luchar por no bajar, por no desaparecer, ahora la pelea es otra y vamos por otro título», afirmó.

«Al grupo lo defiendo a muerte, siempre; hoy me dieron todo, hicimos un partido inteligente contra un gran equipo, de Brasil y Sudamérica. Dejamos el ciento por ciento, los dejamos venir en el segundo tiempo, supimos cerrar bien los espacios… Y Juanfer fue bárbaro lo que hizo. Me gustó mucho que la gente lo despidiera tan bien. Se le complicó con la familia y prometió que iba a dar todo. Le agradezco mucho por todo», comentó.

«También quiero resaltar lo de Roger Martínez, porque me dijo que no tenía problemas si para jugar se tenía que infiltrar de la cabeza a los pies. Dejó todo, entró poco, pero lo necesitaba para ayudar porque Salas y Maravilla estaban fundidos. Y a Roger también le doy las gracias por su esfuerzo», explicó el DT.

«Llegamos a la final en Paraguay por nuestro compromiso. En la Copa se dio algo diferente al torneo local. Nos tocó perder con Paranaense allá y lo pudimos dar vuelta muy bien acá. Y nos recuperamos en estos dos partidos contra Corinthians», subrayó Costas.

A su lado, Bruno Zuculini comentó: «Racing es todo, la gente que me acompañó de chico, que me llevaba y traía del colegio y a mi casa. A algunos los vi, estoy cumpliendo un gran sueño de poder jugar una final con el club. Gracias a Gustavo y a mis compañeros, pero tampoco debemos conformarnos con estar en la final porque queremos darle algo más y salir campeón».

«Disfrutaba, deseaba, soñaba con esto en Racing, lo hablaba con mi familia y amigos. Acá hay muchos chicos que no estaban bien de físico, mejoraron, dejaron todo, y acá estamos por el compromiso y el esfuerzo de todos», destacó el experimentado volante, surgido de la cantera racinguista.