Sudamericano de Clubes Femenino: San Lorenzo ganó y Boca cayó con Minas

La tercera jornada del Sudamericano de Clubes Femenino en Uberlandia trajo una nueva victoria de San Lorenzo, esta vez sobre la Universidad Católica de Bolivia y también en sets corridos. Boca, en cambio, cayó ante el poderío del Itambé Minas y permanece sin triunfos.

El segundo éxito de las Matadoras se dio ante el rival a priori más accesible del torneo, y así lo ratificaron los parciales: 25-14, 25-15 y 25-12 sobre el equipo boliviano, que hasta ahora no pasó de las 15 unidades en ninguno de los nueve sets disputados. San Lorenzo quedó en buena posición para repetir el bronce alcanzado en 2019, en la que fuera su primera presentación en la competencia.

El equipo azulgrana, con campaña de 2-1, cerrará su participación en el Sudamericano este jueves ante Minas, precisamente el adversario que sometió a Boca en la fecha del miércoles. El Xeneize, que venía de cumplir con su fecha libre, cedió luego de un primer set en el que mostró buenos momentos defensivos, pero eventualmente debió rendirse ante la jerarquía rival. Minas cerró el juego con 25-17, 25-12 y 25-16.

Fixture

Dentil Praia Clube (BRA) vs. Universidad Católica (BOL) 3-0 (25-10, 25-7, 25-8)

San Lorenzo (ARG) vs. Boca Juniors (ARG) 3-0 (25-23, 25-18, 25-20)

Martes 18/02

San Lorenzo (ARG) vs. Dentil Praia Clube (BRA) 0-3 (15-25, 9-25, 14-25)

Universidad Católica (BOL) vs. Itambé Minas (BRA) 0-3 (12-25, 14-25, 14-25)

Miércoles 19/2

San Lorenzo (ARG) vs. Universidad Católica (BOL) 3-0 (25-14, 25-15, 25-12)

Itambé Minas (BRA) vs. Boca Juniors (ARG) 3-0 (25-17, 25-12, 25-16)

Jueves 20/2

19.00 hs – Dentil Praia Clube (BRA) vs. Boca Juniors (ARG)

21.30 hs – San Lorenzo (ARG) vs. Itambé Minas (BRA)

Viernes 21/2

17.00 hs – Boca Juniors (ARG) vs Universidad Católica (BOL)

20.00 hs – Dentil Praia Clube (BRA) vs. Itambé Minas (BRA)