Sudamericano de Vóley: Argentina le ganó a Brasil y se consagró campeón luego de 59 años

El equipo de Méndez hizo historia: le ganó 3 a 0 a la Verdeamarela en Recife y festejó después de 59 años. El Entrenador formoseño Martin López, es el asistente 1 de Marcelo Méndez y Ezequiel Palacios, de San Martín 2, uno de los puntas del conjunto campeón.

La Selección Argentina masculina de vóley hizo historia grande este miércoles: le ganó 3-0 a Brasil, de visitante, y se quedó con el torneo Sudamericano, torneo que no lograba desde 1964.

Para tomar dimensión del triunfazo del seleccionado de Marcelo Méndez, en este Sudamericano jugado en Recife, hay que decir que este torneo se disputa desde 1951 y que Brasil se había consagrado en 33 de las 34 ediciones anteriores: solo había cedido el trono en 1964, cuando Argentina festejó en Buenos Aires (y Brasil justamente no participó).

El caso es que esta vez, en la edición 35, nuestro seleccionado se impuso en la final, 3-0 (25-19, 29-27 y 25-22), quedándose con el título y haciendo historia. Argentina, que logró el bronce en los últimos Juegos, tuvo un camino perfecto en este torneo: 3-0 a Colombia en el debut, 3-0 también a Chile, 3-1 frente a Perú y el resonante 3-0 de este miércoles en la mismísima casa de los brasileños.

Facundo Conte (había vuelto a la Selección en el partido ante Chile) fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, mientras que Bruno Lima sumó 12. El goleador del partido fue el brasileño Alan, con 19, pero no alcanzaron: ¡Argentina campeón!

Argentina ante Brasil: De Cecco (2), Lima (12), Zerba (9), Loser (11), Conte (15), Vicentin (11), Danani (L). Ingresaron: Martínez (2), Armoa (-), Sánchez (-), Koukartsev (-).

El plantel campeón: Luciano De Cecco, Matías Sánchez, Bruno Lima, Pablo Koukartsev, Agustín Loser, Nicolás Zerba, Joaquín Gallego, Martín Ramos, Ezequiel Palacios, Facundo Conte, Manuel Armoa, Luciano Vicentín, Jan Martínez y Santiago Danani.

Relacionado