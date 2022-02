Sudamericano: Policial será rival de Renata de Brasil y San Martín de Bolivia

Compartir

El mes de marzo comenzará nada menos que con presencia argentina en el Sudamericano de Clubes, el torneo masculino más importante del continente, que en su edición 2022 contará con Mutual Policial de Formosa y Ciudad Vóley como los representantes de la LVA RUS. El organizador de la competencia, Sada Cruzeiro, difundió este lunes los equipos participantes y el calendario de partidos oficializado por la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV).

El certamen se llevará a cabo del 2 al 6 de marzo en el Ginásio do Riacho, uno de los estadios en los que Cruzeiro hace de local y localizado en Contagem, municipio situado a unos 20 kilómetros de Belo Horizonte, la ciudad capital de Minas Gerais y el lugar de origen del siete veces campeón sudamericano y tres veces ganador del Mundial de Clubes FIVB.

De acuerdo a lo comunicado por el club anfitrión, la CSV confirmó la presencia de nueve participantes, en una de las ediciones más pobladas de los últimos años. Policial estará en el Grupo C de primera ronda junto al Volei Renata de Brasil y al Club San Martín de Bolivia, mientras que Ciudad integrará el Grupo B con el Fiat Gerdau Minas, el otro equipo oriundo de Minas Gerais (además del local), y el Club Excelsior de Chile.

El triangular restante, el Grupo A, será el que cruzará al anfitrión Cruzeiro con el club peruano Peerless y el Club Atlético Bohemios de Uruguay, lo que completa un total de seis países representados en el torneo.

Cada zona se desarrollará en formato de todos contra todos y cada líder de grupo, acompañados por el segundo con mejor campaña, pasarán a las semifinales que luego conformarán los duelos por medallas.

Fixture Campeonato

Sudamericano de

Clubes masculino 2022

Ginásio do Riacho, Contagem, Brasil

Miércoles 2 de marzo

15:30 – Grupo C: Volei Renata (BRA) vs Club San Martín (BOL)

18:00 – Grupo B: Fiat Gerdau Minas (BRA) vs Club Excelsior (CHI)

20:30 – Grupo A: Sada Cruzeiro (BRA) vs Club Atlético Bohemios (URU)

Jueves 3 de marzo

15:30 – Grupo C: Volei Renata (BRA) vs Mutual Policial (ARG)

18:00 – Grupo B: Fiat Gerdau Minas (BRA) vs Ciudad Vóley (ARG)

20:30 – Grupo A: Sada Cruzeiro (BRA) vs Peerless (PER)

Viernes 4 de marzo

15:30 – Grupo C: Club San Martín (BOL) vs Mutual Policial (ARG)

18:00 – Grupo B: Club Excelsior (CHI) vs Ciudad Vóley (ARG)

20:30 – Grupo A: Club Atlético Bohemios (URU) vs Peerless (PER)

Sábado 5 de marzo

13:00 – Definición puestos 7°/8°

15:30 – Definición puestos 5°/6°

18:00 – Semifinal 1

20:30 – Semifinal 2

Domingo 6 de marzo

12:00 – Definición 3° puesto

15:00 – Final

