Sudamericano Sub 20: tras caer con Paraguay, Argentina enfrenta hoy a Brasil

El encuentro correspondiente al grupo A está programado para hoy lunes a las 17.30 (hora argentina) en el estadio Pascual Guerrero.

Tras quedar libre en la primera fecha y la caída en el debut frente a Paraguay 2 a 1, la selección argentina sub 20 jugará hoy, lunes en el Sudamericano que se lleva a cabo en Colombia frente a Brasil por la tercera fecha del grupo A.

El partido correspondiente al grupo A se desarrollará desde las 17.30 (hora argentina) en el estadio Pascual Guerrero de Cali y se transmitirá en vivo por TyC Sports, por lo que también se podrá ver en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow y Telecentro Play.

En los pronósticos de las apuestas en Bet365, el favorito a quedarse con el triunfo es la Canarinha con una cuota máxima de 2.30 por cada peso, dólar o euro invertido. Su derrota, es decir un triunfo albiceleste, cotiza a 2.75. El empate llega a 3.25.

Por la derrota en su primer juego, el combinado de Javier Mascherano afrontará el cotejo contra los brasileños con la necesidad de sumar para no quedar relegado en la tabla de posiciones, donde está penúltimo sin puntos. Los líderes son los guaraníes y Colombia con cuatro unidades cada uno mientras que Brasil tiene tres porque ganó el único cotejo que disputó ante Perú 3 a 0. Si bien el elenco nacional tiene un cotejo menos porque ya quedó libre, de caer en su próximo compromiso complicará sus posibilidades de avanzar a la próxima ronda.

El plantel argentino lo conforman los arqueros Federico Gomes Gerth (Tigre), Franco Herrera (Newell’s Old Boys) y Francisco Gómez (Racing Club); los defensores Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Nahuel Génez (Boca Juniors), Julián Aude (Lanús), Brian Aguilar (Lanús), Agustín Giay (San Lorenzo), Valentín Gómez (Vélez Sarsfield), Francisco Marco (Defensa y Justicia) y Ulises Ciccioli (Rosario Central); los volantes Maximiliano González (Lanús), Máximo Perrone (Manchester City), Axel Encinas (River Plate), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion de Inglaterra), Gino Infantino (Rosario Central) y Nicolás Paz (Real Madrid); y los delanteros Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell’s Old Boys) Santiago Castro (Vélez Sarsfield), Nicolás Vallejo (Independiente) y Julián Fernández (Vélez Sarsfield).

El elenco carioca siempre es la principal favorito a llevarse el trofeo. Es el máximo ganador de la historia del certamen con 11 títulos, aunque el último de ellos lo consiguió en 2011, con figuras de la talla de Neymar Jr., Casemiro, Danilo y Lucas Moura, entre otros. Llega a esta edición con un sinfín de ausencias relevantes como por ejemplo: Endrick (estrella de Palmeiras que ya firmó contrato con Real Madrid), Kaiky (Almería de España), Marcos Leonardo (Santos) y Vinicius Tobías (Real Madrid Castilla). Sus principales estrellas entre los convocados son Andrey Santos (Chelsea), Sávio (PSV) y Vitor Roque (Atlético Paranaense).

