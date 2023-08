Sudamericano U17: Argentina perdió ante Brasil y fue el subcampeón en Araguari

En la definición del Sudamericano U17, Argentina perdió frente a Brasil por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-22 y 27-25, y ambos equipos clasificaron al Mundial de la categoría de próximo año. Henry Sinner, máximo anotador nacional con 14 puntos.

El desarrollo del partido fue parejo y Brasil fue más contundente en bloqueo y saque en los momentos clave para terminar resolviendo esta final en sets corridos. El punta Lucas resultó la gran figura con 23 puntos en el partido ante Argentina.

La Selección que dirige Leonardo Nocenti venció a Chile, Perú y Colombia por 3 a 0 y la única derrota fue la de este domingo contra Brasil para finalizar en el segundo lugar y con plaza asegurada para el próximo Mundial.

Argentina: Nehuén Daversa (1), Henry Sinner (14), Agustín Boeri (1), Federico Debonis (11), Iván Pavón (13), Álvaro Ferrer Bessone (6). Líbero: Valentín Yapura. Ingresaron: Tomás Omarini (1), Tomás López (-), Mateo Graneros (2), Benjamín Flores (5). DT: Leonardo Nocenti.

Las Panteritas U21 le ganaron a Países Bajos y finalizaron el Mundial en el 9° lugar

En la última jornada del Mundial U21, Argentina venció a Países Bajos por 3 a 0, con parciales de 25-12, 25-19 y 25-23, y finalizó en el noveno lugar de la competencia que se disputó en México. Nicole Pérez, máxima anotadora con 16 puntos.

En el primer set, después de un comienzo parejo, Las Panteritas lograron importantes ventajas con un buen trabajo en saque y bloqueo para ganarlo 25-12. El segundo parcial fue parecido y Argentina no perdonó en ataque y contra tampoco y sumando con Da Silva y Pérez se lo llevó 25-19.

No obstante, en el arranque del tercer capítulo, Países Bajos encontró momentos de mayor regularidad para pasar al frente en el marcador. Pero Argentina respondió en bloqueo y contra para darlo vuelta 15-14 y despegarse 22-18. En el cierre, las europeas se arrimaron pero un contraataque de Pérez selló el 25-23 y festejo argentino.

Argentina: Emilia Balagué (2), Nayla Da Silva (15), Avril García (9), Zoe Studer (5), Nicole Pérez (16), Malena Márquez (9), Victoria Caballero (L). DT: Martín Ambrosini. Ingresaron: Keila Llanos (-), Juana Giardini (-), Constanza Pérez Sain (-), Josefina Ossvald (-).

La campaña

0-3 vs Polonia

3-1 vs Serbia

0-3 vs China

2-3 vs Egipto

3-0 vs Tailandia

3-0 vs Polonia

3-1 vs Cuba

3-0 vs Países Bajos