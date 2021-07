Suero equino hiperinmune: por decisión política, el importante tratamiento llega a todos y todas de manera gratuita

Compartir

Ayer, el ministro de la Comunidad y a cargo de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, puso en relieve la importancia del tratamiento con suero equino hiperinmune y resaltó que, gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán, es accesible para los formoseños y formoseñas que contraen coronavirus.

Se trata de una inmunoterapia innovadora, creada por investigadores argentinos, basada en anticuerpos policlonales que reduce en un 45% la mortalidad, se aplica en pacientes adultos con enfermedad moderada a severa de COVID-19 y en los cuales se evidenció la disminución de la necesidad de internación en terapia intensiva y de asistencia respiratoria mecánica.

En este marco, el ministro expuso sobre los diferentes trabajos realizados diariamente en el contexto de pandemia, entre los que destacó la búsqueda activa de casos de coronavirus “a través de hisopados, PCR y test rápidos en todo el territorio provincial, lo que permite cortar la cadena de transmisión.

“En este sentido pedimos a las personas positivas de COVID que no se queden en su domicilio, que corten la cadena de transmisión yendo a los Centros de Atención Sanitaria distribuidos en capital y el interior provincial, es fundamental para no contagiar a familiares y vecinos”, solicitó.

Asimismo, explicó que una vez ingresado al sistema, el paciente es analizado con estudios de sangre, radiografías, y tratamientos oportunos como el suero equino hiperinmune “que tiene un alto costo, pero el gobernador Gildo Insfrán decidió que esté disponible para todos los formoseños de manera gratuita, de tal manera que es administrado al paciente en un estadío temprano de su enfermedad y da buenos resultados cuando el paciente está con carga viral alta”.

El tratamiento, según informó Gómez, “ronda los 370 mil pesos por paciente, sin embargo, el Gobierno de la provincia lo ha adquirido para que miles de pacientes lo reciban”, y remarcó que “es un tratamiento oportuno, demostrado científicamente su alta efectividad”.

Finalmente, Gómez reflexionó en que “es importante el cuidado individual -porque si bien el Estado, la sociedad en general podemos hacer muchas cosas- individualmente tenemos que cuidarnos también”.

“Esperar que pase esta etapa crítica y luego volveremos a reunirnos con la familia; no dejar de usar el barbijo, respetar el distanciamiento social, lavarse las manos con agua y jabón y que, quien está vacunado no crea que inmediatamente está inmunizado, eso ocurre luego de 21 a 30 días de aplicada la vacuna”, concluyó.

