Sugerente posteo de la China Suárez tras sus salidas con Franco Colapinto en Madrid

Durante los últimos días, dos videos de la China Suárez y el piloto Franco Colapinto hicieron eco en la farándula local e internacional. A raíz de esto, los medios fueron a buscar la palabra de Eugenia quien no quiso dar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, este miércoles compartió una publicación en su cuenta de Instagram con un mensaje muy particular que llamó la atención de sus fanáticos. Para sus más de seis millones y medio de seguidores, la actriz compartió cuatro fotos luciendo su nueva cápsula de ropa deportiva que lanzó junto a una marca, pero hubo una muy particular. En una de las imágenes, se puede ver a la actriz parada de costado, junto a un cartel colgado en la puerta con una especial frase en inglés: “Warning. No stupid people beyond this point”, lo que se traduce a: “Advertencia. No hay gente estúpida más allá de este punto”.

A solo dos horas de haberla publicado, sus seguidores le regalaron miles de me gusta y cientos de comentarios entre los que se destacó: “La que puede puede“, “Tan hermosa que les duele”, “Diosa del Olimpo, oídos sordos a palabras necias”.