Sugestiva respuesta de Victoria Villarruel en Tucumán tras el faltazo de Milei por la niebla

La vicepresidenta explicó por qué asistió al acto por el 9 de Julio, luego de que el Presidente cancelara su viaje por motivos climáticos.

Victoria Villarruel viajó a Tucumán para asistir al acto por el 9 de Julio, horas después de que Javier Milei cancelara su vuelo a la misma ciudad «por la niebla». A la vicepresidenta le preguntaron si ella no tuvo problemas con ese fenómeno climático, que afectó al centro de la Argentina también este miércoles. Y ella respondió con fina ironía.

«Estoy muy contenta de estar en Tucumán. No sólo vengo como vicepresidente de la nación, vengo como argentina. He venido muchas veces a Tucumán, tengo muchos amigos en esta provincia. Hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha importante de la Independencia de la Argentina… ¿Cómo no estar acá y venir a hacerme parte con el pueblo tucumano», comenzó su respuesta Villarruel, de fuertes diferencias con el Presidente.

Mientras saludaba al público, a la vicepresidenta le preguntaron si ella «no tuvo problemas con la niebla». Con una sonrisa, ella se descargó de forma sugestiva.

«Salí tarde. Tenía ya decidido, por supuesto, venir porque he venido muchas veces así que muy contenta de estar acá de nuevo», dijo Villarruel, en declaraciones a C5N.

Tanto Milei como Villarruel tenían en agenda viajes paralelos a Tucumán. El Presidente iba a ir a la vigilia del martes a la noche, a la que en principio asistirían gobernadores. En tanto, la vicepresidenta ya había confirmado su asistencia al acto central en San Miguel de Tucumán.

Sin embargo, el mandatario nacional se bajó de su viaje el mismo martes cerca de las 18. Fue después de que apenas dos gobernadores ratificaran su presencia en la vigilia, a un año de la firma del Pacto de Mayo y en medio de fuerte descontento con la Casa Rosada.

Desde Presidencia dijeron que el viaje se canceló por la niebla que cubrió el martes a la mañana la Ciudad y el Gran Buenos Aires y que volvió a depositarse sobre la misma zona a la tarde. Aseguraron que para tomar la decisión se guiaron por informes de Casa Militar y Fuerza Aérea.

Por su parte, Milei profundizó en esos motivos este miércoles. «Estando en Olivos, cuando me levanté, la situación era muy compleja, no se veía nada, era como estar adentro de una nube. Olivos queda muy cerca de Aeroparque, la situación era muy compleja».

Y continuó: «Había muchísimos vuelos cancelados, ya en ese momento la recomendación era que no se viajara, era un verdadero peligro. Lo más complejo era que no estaban aseguradas las condiciones para volver».

Si bien aseguró que las ausencias de los gobernadores no motivaron su faltazo, sí salió a cruzarlos por reclamar mayores partidas presupuestarias.

«Están desbocados», apuntó contra los mandatarios provinciales, que -sostuvo- «quieren destruir al Gobierno nacional».