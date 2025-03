Sugestivo antecedente: Ariel Lijo desistió de investigara Javier Milei en otra denuncia por una estafa cripto

Los destinos de Javier Milei y Ariel Lijo no se cruzaron recién el 20 de marzo de 2024 cuando el Presidente comunicó oficialmente que nominaba al juez federal para ocupar una silla en la Corte Suprema. El integrante de Comodoro Py tuvo la causa por la presunta estafa de CoinX, la empresa cripto investigada en el 2022, y aunque el entonces flamante diputado fue incluido en la denuncia penal por haber promocionado a la financiera nunca fue investigado por el magistrado.

Así lo aseguró al diario Clarín el abogado Juan Pablo Chiesa, que ha trabajado con damnificados de otras estafas con criptomonedas, tales como Generación Zoe de Leonardo Cositorto, que el viernes 21 fue condenado por un tribunal de Corrientes por haber estafado a 98 ahorristas de Goya.

El 18 de diciembre de 2021, Milei publicó en sus redes un posteo recomendando a CoinX, una financiera digital que ofrecía retornos en dólares y operaciones en criptomonedas. Más de 500 inversores, a la postre, perdieron el dinero, entre ellos una blonda y escultural actriz y animadora.

Los inversionistas fueron seducidos por una propuesta de una empresa que aseguraba poder ofrecer rendimientos en dólares de 7,5% mensual. Un presunto «esquema ponzi», que dejó de pagar a los ahorristas en marzo de 2022, justo cuando emergía el «escandalo Cositorto». La causa dio que hablar durante años al igual que el rol del entonces diputado en ese caso, no difundiendo sino promocionando la plataforma.

En un reportaje con el periodista Ernesto Tenembaum por radio Con Vos, Milei intentó deslindar responsabilidades sobre las denuncias pero reconoció que su promoción de la plataforma no fue por mera empatía. «Y mis opiniones las cobro», se sinceró.

Todos los implicados fueron sobreseídos luego de dos años, en especial el financista detrás del proyecto, Francisco Auque, que llegó a ser allanado por la justicia en su domicilio de Puerto Madero. Milei nunca resultó imputado pero en los registros del Poder Judicial figura como «denunciado» en el ex expediente que indagó sobre presuntas estafas y del que participó la PROCELAC.

Antes de la denuncia, el abogado Chiesa le hizo llegar cartas documento al entonces panelista televisivo en su domicilio de Abasto y en su oficina del Congreso. Pero cuando tomó contacto telefónico, sólo recibió una catarata de insultos. Entonces llegó el turno de la denuncia penal.

Finalmente en 2023 todos fueron exonerados porque en una suerte de mediación todos los damnificados cobraron sus deudas en dólares más los intereses. Por ejemplo, una de las inversionistas que había puesto 200 mil dolares, cobró cerca de 300 mil.

Pero al letrado le llamó la atención que durante el plazo que duró el proceso ni el juez Lijo ni el fiscal «nunca le corrieron traslado a Milei». Al respecto, recordó que «jamás fue investigado. En realidad, a nadie imputaron porque de denunciados estuvieron todos dos años y de ese carácter pasaron a sobreseídos». El letrado se preguntó porqué «Lijo ni González investigaron cómo se debe una causa por estafa piramidal que duro 2 años y no prosperó» y en cambio, aseguró que enfocaron «su mirada hacia hombres de paja».

Para Chiesa resulta suspicaz que Milei «ahora, con la birome designa por decreto al mismo juez que debió investigar al promotor de una enorme estafa piramidal en el año 2021/2022».

El mensaje que el libertario posteó allá por 2021, en su cuenta de Instagram, no dejó lugar a dudas sobre su respaldo a la iniciativa: «Están revolucionando la manera de inversión para ayudar a los argentinos escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia. Escribanles a CoinX de parte mía así los asesoran con lo mejor»,