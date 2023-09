Sugieren comprar en comercios que cobren con Posnet para asegurarse la devolución del IVA

Si bien esta obligación existe desde el año 2001 contemplada en la Ley 27.253 (art. 10), en algunos barrios de nuestra ciudad y localidades del interior provincial hay comercios que no disponen de esta modalidad de cobro, señalando algunos que se debe a la deficiencia de conectividad y a lo costoso de las plataformas, por lo que se sugirió al Banco Formosa para dar pleno cumplimiento al Programa «Compras sin IVA» posibilitar la apertura de cuentas corrientes sin costos de mantenimiento por el lapso de tiempo que dura el mismo, a favor de los comercios barriales quienes podrán tramitar luego la provisión de las terminales de cobro.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia afirmaron que el Programa “Compre sin IVA” que comenzará a aplicarse a partir del próximo lunes, beneficiará a trabajadores y jubilados, por lo que se solicitó también al Secretario de Política Económica Gabriel Ernesto Rubinstein, que la devolución del IVA también alcance a quienes pagan con tarjetas de créditos o a través de transferencias.

El defensor del pueblo, José Leonardo Gialluca, detalló que por la Resolución 1373/23 del Ministerio de Economía y la Resolución General 5418/ 24 de la AFIP, se formalizó la modalidad de devolución del IVA, lo cual fue publicado en el B.O el sábado 16 de septiembre del corriente año.

Se señaló que la devolución del IVA es una medida destinada a reducir la carga tributaria que recae sobre la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

Bajo el Programa «Compre sin IVA,» se devolverá hasta un 21% del monto de las operaciones de compra en alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos, productos de higiene personal, entre otros, siendo su vigencia desde el 18 de septiembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

Entre los beneficiarios, se encuentran: * Jubilados y pensionados que no cobren más de tres haberes mínimos; * Beneficiarios de la AUH; * Monotributistas que no tengan otra fuente de ingresos; * Trabajadores formales con ingresos de hasta seis salarios mínimos, vitales y móviles, lo que equivale a $708.000 brutos en total; * Trabajadores del Régimen del Personal de Casas Particulares. En relación al monto de la devolución, el reintegro estará limitado a un tope de $18.800 mensuales por beneficiario, por lo que no podrá superar esa suma.

Si los gastos mensuales en productos incluidos en el programa están por debajo de esa cifra, el reintegro será menor. Los mismos se depositarán en 48 horas después de la compra, de forma automática y en la cuenta bancaria de la tarjeta de débito asociada, esperando que se incluyan próximamente billeteras virtuales y otros medios de pago asociados a cuentas bancarias. Los consumidores no deben realizar ningún trámite, el beneficio es automático, lo que se da también para todos los supermercados y comercios en general, alcanzando a 2,3 millones de monotributistas incluidos los monotributistas sociales, quedando excluidos únicamente aquellos que “no son puros”, es decir que tienen un ingreso por ser empleados en relación de dependencia.

Relacionado