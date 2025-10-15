Sujeto intentó ingresar droga a la cárcel y fue detenido

Efectivos de la Comisaría Territorios Nacionales detuvieron a un joven y secuestraron marihuana, apta para la obtención de 93 dosis, que intentaba entregar a un interno de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 4, de la segunda ciudad.

Los uniformados observaron la presencia de un hombre trepando a la muralla perimetral de la dependencia carcelaria y al verse descubierto arrojó dos envoltorios e intentó darse a la fuga.

Incluso fue necesaria la utilización de una escalera para que el personal del Cuerpo de Bomberos baje los envoltorios; mientras que toda la intervención fue documentada fotográficamente por Policía Científica de la Unidad Regional Tres.

A todo esto, expertos de la Delegación Drogas Peligrosas realizaron la prueba de orientación química a la sustancia vegetal y arrojó resultado positivo a marihuana.

El sujeto fue detenido y trasladado hasta la dependencia policial, donde se lo notificó de su situación legal y quedó alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia provincial.