Super 10: Aguará Rugby Club no pudo y perdió en tierras misioneras

En Asunción del Paraguay, Regatas Resistencia, con más oficio que juego, pudo robar un triunfo con mucho esfuerzo, ante San José por 33 a 27, al completarse la cuarta fecha del Regional NEA de Rugby.

Cuando parecía que lo tenia controlado, los locales presionaron pero el cierre fue favorable para los chaqueños y culminaron su presentación fuera de casa, con festejo y se acomodaron en la tabla.

En tanto que en Posadas, por el interzonal, el que ganó fue Capri, y se prende en la Zona A. El “Azzurro” entendió que no podía cometer más errores, y se aprovechó de un endeble Aguará y consiguió en Villa Cabello con una clara victoria por 35 a 10, alcanzando el punto bonus ofensivo.

El “Azzurro” manejó el trámite durante los primeros cuarenta minutos, controlando muy bien la pelota en las formaciones y desprendiendo a sus backs para perforar la cortina que propuso la visita.

Los primeros puntos llegaron a los 13 y 18 minutos a través de dos penales de Enzo Bistoletti, quien ayer jugó como apertura desde el inicio del partido.

El buen trabajo de CAPRI en el scrum fue fundamental para mantener el control del juego y desde esa plataforma sacar la pelota para atacar con profundidad.

A los 36 minutos y luego de una pelota recuperada, el wing Fernando Vargas inició la jugada por el sector derecho, dejó atrás la marca y a centímetros del ingoal habilitó a Bistoletti, quien venía en apoyo, para que marcara el primer try local y ampliara la diferencia en el marcador.

Unos minutos más tarde, en una jugada bastante similar, fue el otro wing, Federico Palaguerra, el que inició el ataque profundo y contó con el acompañamiento del fullback Sebastián Falero, quien terminó apoyando el segundo ensayo “Azzurro” a los 39, dejando el marcador en 18-0 favorable a los de Villa Cabello, diferencia con la que finalizaron los primeros cuarenta minutos.

Lo fue desgastando

En el complemento, Aguará salió decidido a posicionarse en campo rival. Arrancó empujando a CAPRI y a los tres minutos el ingresado Javier Pinto agarró mal parada a la defensa y se filtró por el costado para apoyar el primer try del “Zorro” junto a la bandera.

El partido se cerró bastante, sobre todo porque Aguará buscó progresar con sus delanteros, pero CAPRI respondió con sus forwards y no le dio chances a la visita con un tackle preciso y ganando en el contacto.

La diferencia a favor del local volvió a aumentar a los 17, cuando volvió a aparecer en escena “Seba” Falero para marcar un nuevo try, luego de un buen movimiento de los delanteros.

Pero el equipo formoseño volvió a responder a los 24 con un nuevo try de Pinto, que resolvió muy bien luego de una pelota sacada del scrum a metros del ingoal local.

CAPRI reacomodó sus líneas, siguió manejando las formaciones y fue por más, teniendo en cuenta que el partido estaba controlado.

A los 34, y luego de un maul muy bien ejecutado, Nicolás Palaguerra consiguió un nuevo try, mientras que en tiempo adicionado el ingresado Tomás Estigarribia finalizó una gran jugada colectiva apoyando la pelota debajo de los palos para estirar la diferencia y, sobre todo, alcanzar el punto bonus ofensivo para acomodarse en las posiciones.

En Intermedia, ganaron los locales, CAPRI 33 – Aguará 12 y San José 54 – Regatas 14.

