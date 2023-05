Súper 10: Taraguy se recuperó y vapuleó al zorro

El Torneo Regional NEA de rugby vivió en la lluviosa tarde de sábado su sexta fecha jornada, que marcó el inicio de la segunda etapa del certamen, donde Aranduroga estiró su buen momento con una victoria en Posadas, Taraguy se recuperó en su estadio y San Patricio sufrió una nueva caída.

Aranduroga conservó su invicto y el liderazgo en la Zona «B» en la ciudad de Posadas al derrotar con mucho esfuerzo al local Capri por 17 a 12, para prologar su buen comienzo de temporada en el Súper 10. El equipo que conducido técnicamente por Julián Del Villar viene mostrando hasta el momento un sólido rendimiento en el certamen Regional, ya que cosechó cinco triunfos y un empate, en el clásico correntino.

Capri estuvo cerca de bajar a uno de los dos invictos que tiene el certamen regional, pero no pudo mantener la ventaja en el complemento y sucumbió ante las «cebras» que perdían 9 a 0 en el primer tiempo, pero pudieron reaccionar para dar vuelta la historia y sumar 4 puntos claves para continuar como punteros en la Zona «B».

En tanto que en Corrientes, Taraguy consiguió una rápida recuperación en su estadio al derrotar con amplitud a Aguará de Formosa por 33 a 0, para tomarse revancha del «zorro» que lo había derrotado la semana pasada en tierras formoseñas por un ajustado 16 a 13. Los «cuervos» tuvieron una tarde contundente para seguir firmes en la lucha como escoltas de Aranduroga en la Zona «B».

Taraguy fue superior a su rival, haciéndose fuerte en defensa y esperó sus oportunidades para desequilibrar en el ataque. Durante el primer tiempo fue efectivo para adelantarse 19 a 0, mientras que en el complemento, cuando el juego de desordenó, logró dos nuevos tries para asegurar una amplia victoria en casa.

Por su parte San Patricio también se presentó este sábado en condición de local, pero más allá de dar batalla hasta el final, los «rojinegros» terminaron cayendo ante los campeones defensores de Curne por 19 a 12. El equipo correntino sumó su quinta derrota en el certamen, donde sólo festejó en una oportunidad, mientras que los «canarios» continúan invictos y lideres en la Zona «A».

San Patricio mejoró su producción pero no le terminó alcanzó para conseguir su segundo triunfo en el presente regional, ya que los «universitarios» se mostraron superiores en el primer tiempo donde se impusieron por 19 a 6 gracias al buen trabajo de sus delanteros. Después los «canarios» se hicieron fuerte en defensa, controlaron la reacción final del «rojinegro».

En los otros cotejos de la sexta jornada, Sixty se adueño del duelo entre equipos chaqueños al ganarle como visitante a Regatas Resistencia en «La Isla» por un agónico 34 a 32. Mientras que en el duelo entre equipos de Paraguay, Curda superó como visitante a San José por un claro 28 a 9. Recordemos que este fin de semana se puso en marcha una nueva etapa en el Regional NEA, donde jugarán todos contra todos, a una rueda, pero se mantendrá la tabla de posiciones por zonas (A y B).

Resultados 6º fecha

San José 32-34 Curda

San Patricio 12-19 Curne

Capri 12-17 Aranduroga

Taraguy 33-0 Aguará

Regatas 32-34 Sixty

Posiciones:

Zona «A»:

Curne 28 puntos

Capri 12

Sixty 12

Regatas 9

San José 7

Zona «B»:

Aranduroga 24 puntos

Taraguy 20

Curda 20

Aguará 6

San Patricio 5

Próxima fecha (7º):

Sixty vs Curda

Taraguy vs Regatas

Aranduroga vs Aguará

Curne vs Capri

San Patricio vs San José