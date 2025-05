Súper IVA: el pedido de provincias ante la propuesta de Luis Caputo

El ministro anticipó cambios en el IVA. Las provincias piden una discusión federal que tenga en cuenta los compromisos y advierten por la letra chica.

Las provincias esperan mayores detalles sobre la reforma impositiva que implicará el cambio en el IVA, pero piden que se de una discusión más federal sobre los cambios en materia tributaria y que se tengan en cuenta no solo la recaudación sino también las contraprestaciones. Advierten por la letra chica.

Los ministros de Economía y Hacienda de la Provincia de Buenos Aires (Pablo López), Santa Fe (Pablo Olivares) y Chaco (Alejandro Abraam) explicaron en el evento de Adcap y DLA Piper que el Gobierno no les compartió mayores detalles sobre los cambios que se impulsarán en el IVA que contó el lunes el ministro de Economía, Luis Caputo.

El funcionario explicó que se cambiará la alícuota actual del 21% y se irá a una que tendrá como fijo un 9% que corresponderá a la recaudación de Nación, mientras que las provincias deberán establecer sus propias alícuotas y entrarán en una competencia fiscal.

Olivares sostuvo que si bien comparten que se debe bajar la carga tributaria, la discusión debería darse de manera federal para que el cambio sea sustentable y sostenible más allá de los ciclos políticos.

Además, subrayó que la discusión debe darse teniendo en cuenta los compromisos que ejecutan las provincias y los que ejecuta la Nación. Para ello ilustró las prestaciones provinciales que el ciudadano percibe, contras las de la Nación que no se ven plasmadas.

Abraam hizo hincapié en la letra chica y la reglamentación. «Que las empresas no facturen en otras jurisdicciones» sería un requerimiento necesario para evitar que la competencia lleve a que las empresas facturen en otros distritos distintos a aquellos en los que desarrollan sus actividades.

Pidió además que se revise la informalidad que todavía rige en la economía y que, al menos en materia laboral, supera el 40%.

Por su parte, Lopez subrayó que es necesario conocer mayores detalles, pero que es imprescindible tener en cuenta la dimensión federal del esquema fiscal, la situación de las provincias y la opinión de sus mandatarios.

«Esto debe ser discutido desde el lado tributario como desde las competencias de gastos de cada nivel de Gobierno», agregó el funcionario bonaerense y recordó que el Gobierno nacional ha tomado decisiones unilaterales en materia tributaria que afectaron a las provincias.

Una problemática que surge de la propuesta de Caputo para las provincias es si la tributación se aplicará en origen o en destino. Esto es fundamental para ver como puede afectar a las cadena de suministro nacionales, en especial en algunos sectores como el de hidrocarburos, que tiene proveedores en distintas provincias. En el caso de realizarse en origen, la competencia si sería de manera abierta.

Otra dificultad que plantea para los estados subnacionales es si efectivamente el Gobierno busca con esta modificación del IVA, avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos. Cabe aclarar que este tributo en algunos casos alcanza al 80% de la recaudación por impuestos propios en las provincias.

En caso de avanzar con este mecanismo, desde las provincias plantean que la base que iría directo a Nación debería ser del 5% aproximadamente para dejar un mayor margen de competencia a las provincias.

Según detalló el exministro de Hacienda y director de Empiria, Hernán Lacunza, las provincias perdería gran parte de sus recursos si se eliminara la coparticipación del IVA, ya que se cambiaria el esquema de recaudación, y a su vez Ingresos Brutos.

La más afectada sería la Ciudad de Buenos Aires, que resignaría el 67% de los ingresos si se eliminaran esos tributos. La mayor parte (61%) corresponde a Ingresos Brutos. Las menos perjudicadas serían Neuquén (31%), Chubut (36%), Santa Cruz y Tierra del Fuego (37%).

La última duda que generó el anuncio fue si la recaudación del IVA que implementen las provincias se haría a través de ARCA (ex AFIP) y cómo se generaría la distribución de los recursos.

Una cuestión que atravesó el panel de los funcionarios fue la coparticipación. La provincia de Buenos Aires planteó que recibe menos de lo que aporta, en especial si se tiene en cuenta su caudal población y las deficiencias estructurales de la provincia que, explicaron, a raíz del menor caudal en recursos no se atendieron en años anteriores.

El Gobierno se comprometió con el FMI a reformar no solo la estructura tributaria (para la que deberá tener una propuesta para diciembre de este año) y a revisar el esquema de coparticipación.