Súper IVA: la propuesta para eliminar Ingresos Brutos y tasas municipales; los puntos débiles

El ex titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, propone unificar tres impuestos. La respuesta del ministro de Economía, Luis Caputo, su plan y los puntos débiles de los tributaristas.

A la espera de la reforma tributaria «estructural», que prometió el presidente Javier Milei para este año, un exfuncionario insiste con una propuesta para unificar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos y las tasas municipales.

Tras su salida de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Osvaldo Giordano, propone un «Super IVA» para revertir la estructura tributaria ineficiente que asfixia a los ciudadanos y desalienta a la producción.

En donde se unificarían los tres en un solo impuesto al considerar que Ingresos Brutos y tasas municipales «son tributos muy primitivos» que se acumulan en cada etapa de producción, poco transparentes y difícil de cuantificar cuánto inciden en los precios.

Pero fáciles de evadir y complejos lo que derivan en costos administración. Además de que se cobran por adelantado (SIRCREB y decenas de regímenes de pago a cuenta) e incentivan el uso de dinero en efectivo, lo que desalienta la formalidad.

Mientras que el IVA, para Giordano, es «mucho menos dañino». Al aplicar por valor agregado, con reglas unificadas en todo el país lo que deriva en menos gastos administrativos y más seguridad jurídica. A la par de que no depende de régimen de pago, es más transparente -lo que puede fomentar la exportaciones- y tiene menos evasión.

«Si el IVA absorbe Ingresos Brutos y tasa municipal no aumenta la presión fiscal simplemente la transparente, ordena y hace más eficiente. Por lo tanto, no aumentan los incentivos a evadir. Por el contrario, se generan mejores herramientas para combatir la informalidad», sostuvo Giordano.

Aunque reconoció que no es fácil de instrumentar el «Súper IVA», pero no imposible.

Para ello pone como ejemplo el caso de Brasil, un país institucionalmente no menos complejo que la Argentina, que está en un proceso de unificar varios impuestos a las ventas en el IVA.

Para el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, es poco probable que se pueda llevar adelante. Desde el lado de la recaudación, porque si los ingresos se recibiesen en función de su actividad económica, las provincias con poca deberían tener una alícuota muy alta de coparticipación para recibir lo mismo que hoy.

Mientras que las que tienen mucha actividad económica, como Buenos Aires, con una alícuota baja recibirían lo mismo. «Las alícuotas serían menores en las provincias más grandes y mayores en las pequeñas, lo que lo harían inviable para estas últimas».

La respuesta de Caputo

Meses atrás, cuando corrió la versión de que el ministro de Economía, Luis Caputo le habría comprado la idea al cordobés, fue el mismo quien salió a desmentirla. «No recibimos ninguna propuesta de ninguna Fundación», escribió en X.

Y luego reveló que la idea el dividirlo en lugar de unificarlo. «La idea es generar competencia impositiva entre las provincias», afirmó el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista el streaming La Casa. Y agregó: «Lo vamos a dividir (el IVA) entre nacional y provincial. Nosotros cobraríamos el 9% sobre el 21%».