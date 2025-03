Súper Rugby Américas: Dogos XV recuperó la memoria y goleó a Cobras Brasil Rugby

Dogos XV ganó por primera vez en el Córdoba Athletic; fue una exhibición de rugby al ganarle 80 a 29 a Cobras Brasil Rugby. La visita se llevó un punto bonus ofensivo.

Mudado a principio de año al histórico Córdoba Athletic Club, Dogos XV había inaugurado su nueva casa con un empate contra Pampas. Su segundo partido en casa trajo un amplio triunfo cuando ante Cobras Brasil Rugby apoyó doce de los 16 tries del partido para el contundente 80-29.

Con los cinco puntos sumados en el partido, Dogos XV termina la cuarta fecha con once puntos, compartiendo la segunda posición con Selknam. Líder es Peñarol Rugby, con catorce puntos. Cuarto está Pampas (10 puntos), seguido de Yacare XV (8 puntos), Tarucas (7 puntos) y cerrando la tabla el perdedor hoy, Cobras Brasil Rugby (2 puntos).

Fue rápida la apertura del marcador cuando el wing izquierdo Franco Rossetto, en su primer partido con Dogos XV, llegó al try después de un maul de line sobre la derecha que al no avanzar, terminó con el balón moviéndose hacia la otra punta. La esquinada conversión del apertura Juan Bautista Baronio fue exitosa, los primeros dos de 21 puntos en el partido (un try y ocho conversiones).

Joao Amaral, que había comenzado un buen contrataque un minuto antes, convirtió un penal para reducir el resultado, aunque la dinámica de Dogos XV, tras robar un lineout, terminó con Agustín Segura en el ingoal. Desde la otra punta, Baronio también sumó de a dos.

Enseguida después de que los equipos se hidrataron a mitad del primer tiempo, Dogos XV golpeó con un quiebre en el centro de la cancha del tercera línea Aitor Bildosola que corrió en solitud 50 metros para lanzarse bajo los postes.

Apareciendo en apoyo después de un par de quiebres y buenas corridas, el capitán local Agustín Cabral, apoyó el cuarto try, asegurando el bonus ofensivo antes de la media hora de juego.

Baronio, presente en el juego, fue quien apoyó el try después de que Genaro Fissore interceptara un pase de Augusto Guillamondegui – jugador del Córdoba Athletic jugando con la franquicia brasilera. Desde la bandera izquierda, Baronio volvió a convertir.

La diferencia notoria siguió generando espacios – Mateo Soler entró pegado al hombro del hooker Leonel Oviedo para un gran quinto try anfitrión.

Moviéndose con lentitud, en la segunda ocasión que se ubicaron en posición de ataque, los brasileros pudieron finalmente quebrar la defensa de Dogos para que Fernando Luna, también formado en el Córdoba Athletic, quiebre y apoye después de recibir el pase del hooker Endy Willian.

El cierre del primer tiempo tuvo más de lo mismo para Dogos. Con el tiempo cumplido, insistieron, jugaron rápido un lineout y del contrataque fue finalmente Mateo Sánchez que, aún con un jugador menos por la anterior amarilla al capitán Cabral, se fue al descanso ganando 49-8.

El descanso renovó las energías de los brasileros y el banco aportó dinámica en el arranque – 20 y 21 combinando para que Amaral, el mejor de los visitantes apoye un try que él mismo pudo convertir.

El resto segundo tiempo tuvo una leve mejora de la visita aunque el dominio local siguió siendo muy notable, con tries de Cabral, Segura, Fissore, Mateo Sánchez, y Franco Rossetto en el final del partido.

Para los brasileros, los otros dos tries fueron para Manuel Todaro y el ingresado hooker Henrique Ferreira después de un line, para el punto bonus.

Fue el partido con más puntos en la historia del Súper Rugby Américas y su predecesor, la Superliga Americana de Rugby – 109 puntos – y Dogos XV quedó a cuatro del record de puntos por un equipo en un partido, los 84 de Jaguares XV, también contra Cobras, en 2022.

Cobras recibirá al líder Peñarol Rugby la semana que viene, mientras que Dogos tendrá su descanso en la quinta fecha. Luego, recibirá a Tarucas en la sexta fecha.