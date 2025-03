Súper Rugby Américas: Dogos XV y Tarucas tiene referí y horario confirmado

Por primera vez en la historia del rugby profesional en el continente, habrá rugby un lunes. El esperado encuentro entre Dogos XV y Tarucas da comienzo a una sexta fecha, que se completará el sábado.

El lunes por la tarde, día no laborable en Argentina, será la primera vez que se juegue el Súper Rugby Américas y el rugby profesional en América un lunes, en una apuesta grande por generar una nueva jornada para disputar partidos.

Se eligió un partido que promete ser una gran fiesta, cuando Dogos XV y Tarucas se enfrenten por primera vez. El Córdoba Athletic revivirá viejos enfrentamientos del rugby provincial argentino, esta vez en franquicias que cargan con una orgullosa historia.

Los dos equipos llegan necesitados de triunfos, con una victoria cada uno habiendo jugado cuatro partidos cada uno. Dogos XV, defensor del título, está en la cuarta ubicación con once puntos, mientras que Tarucas está sexto con ocho.

Damián Schneider será el encargado de dar comienzo al partido a partir de las 16 horas. Será su partido número 19 como referí en el Súper Rugby Américas y contará con la colaboración de Federico Solario y Tomás Ninci. Por primera vez, será TMO Santiago Corbalán.

La fecha se completará el sábado 29 con los otros dos partidos, a jugarse en el CARR de Santiago y en Jacareí, ciudad satélite de San Pablo.

A partir de las 14:30hs, Pablo Deluca será el encargado de dar comienzo al encuentro entre Selknam y Pampas, equipos que llegan empatados en dos triunfos cada uno – Selknam ganó los primeros dos, Pampas ganó los dos del 2024.

El último enfrentamiento terminó con una amplia victoria de los argentinos, por 54-0, algo que los chilenos no querrán repetir.

Deluca tendrá a Federico Solari y Sebastián Toledo como asistentes y será TMO el experimentado Ignacio Calle, quien más partidos en la función ha tenido. Será su doceavo encuentro.

El cierre será dos horas después en Yacareí cuando Cobras Brasil Rugby, último en la tabla y necesitando triunfos, se enfrente a Yacare XV, encuentro con interés futuro pensando en las eliminatorias a Rugby World Cup 2027.

Gonzalo de Achával será el referí, con la colaboración de Juan Maio y Luca Saccomano. El TMO será Víctor Barboza.

24/3. 16hs Dogos XV – Tarucas

Referí: Damián Schneider

Asistentes: Federico Longobardi, Tomás Ninci

TMO: Santiago Corbalán

29/3. 14:30hs

Selknam – Pampas

Referí: Pablo Deluca

Asistentes: Federico Solari, Sebastián Toledo

TMO: Ignacio Calle

29/3. 16:30hs * Cobras Brasil Rugby – Yacare XV

Referí: Gonzalo de Achával

Asistentes: Juan Maio, Luca Saccomano

TMO: Víctor Barboza