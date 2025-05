Super Rugby Americas: Importante triunfo para Tarucas en Montevideo

Urgido de puntos para ascender en la tabla, Tarucas celebró un importante triunfo, su tercero en el Súper Rugby Américas PAX, por 35-28 ante Peñarol Rugby.

Necesitando acercarse en la lucha por un lugar en semifinales, Tarucas viajó a Montevideo con la clara necesidad de sumar puntos. En un partido a pura pasión, el conjunto con sede en Tucumán sufrió hasta último momento para celebrar. Fue un merecido, y sufrido, 35-28.

Muchos puntos hubo en el encuentro jugado en el Estadio Charrúa de Montevideo pero fue finalmente para la visita que aprovechó mejor los momentos en que su rival estuvo con tarjetas amarillas – hubo cinco – y que sobre el final supo manejar la intensa presión bajo la cual lo puso Peñaro Rugby.

El comienzo tuvo un gran try del segunda línea local Felipe Aliaga, aprovechando un pase preciso de Felipe Etcheverry después de un ataque que arrancó en su propio campo.

Atacando con peligro, Tarucas recibió un doble premio. El wing de Peñarol Rugby Ignacio Facciolo fue sancionado con tarjeta amarilla por extender el brazo y generar un knock-on intencional, mereciendo además un try-penal.

Ocho minutos más tarde, a los 20 minutos, Tarucas recibió un nuevo try penal en el scrum, que, al no haber un infractor claro, Peñarol Rugby no recibió tarjeta amarilla.

Aún con un jugador menos, Felipe Etcheverry intentó un kick corto que fue tapado por el centro Mariano García Ascárate para ponerse a los 25 minutos arriba 21-7.

El hooker de Peñarol Rugby Sebastián Pérez se benefició con un try después de un maul de line a 10 minutos del cierre del primer tiempo para cerrar el marcador del primer tiempo con la segunda conversión de Etcheverry con la visita liderando 21-14.

Desde el vestuario, el segundo try de Pérez, rompiendo un tackle sobre el cierre, puso el empate parcial.

Sobre la hora de juego, después instalarse en el ataque local, Tarucas llegó al try debajo de los palos. De un penal en un scrum a cinco metros, Tarucas buscó con los forwards y después de cinco intentos, salió a los backs y el apertura Juan Manuel Molinuevo corrió torcido para el gran ángulo de carrera de Stefano Ferro.

El hooker carbonero Joaquín Myzska recibió una tarjeta amarilla y dos minutos más tarde, una amarilla por equipo. generó espacios aprovechados instantáneamente por Tarucas que lanzó desde un scrum a Thiago Sbroco. Sobre la última marca, cedió al medioscrum Simón Benítez Cruz (foto) para poner 14 puntos de diferencia, con la conversión, a quince minutos del final.

Luciano Asevedo recibió una tarjeta amarilla poco después dejando a ambos equipos con trece jugadores.

Manuel Diana mostró su habitual buen nivel para acercar el resultado a siete con un try a diez minutos del cierre, mientras Tarucas había recibido su segunda tarjeta amarilla.

Con el bonus ofensivo y el bonus ofensivo asegurando, obviamente el anfitrión quería el triunfo. No pudo ser, por las ganas en la defensa por poder, finalmente, festejar un triunfo.

Ahora con 18 puntos, Tarucas se mantiene en el sexto lugar, pero a uno de Yacare XV, con 19, y acercándose a Selknam, el cuarto con 24. Los dos puntos de Peñarol Rugby lo igualan en el segundo puesto con Pampas, que jugará con Cobras Brasil Rugby el sábado por la tarde. Tras su triunfo en casa temprano en la tarde del viernes, Dogos XV lidera la tabla.