Súper Rugby Américas: Pampas y un triunfo valioso para mantener su invicto

El Centro de Alto Rendimiento de Rugby ubicado en Parque Mahuida, en Santiago de Chile, parecía inquebrantable para las visitas cada vez que Selknam los recibía en el Súper Rugby Américas. Sin embargo, Pampas pisó fuerte en tierras chilenas y al vencer 31-26, en un áspero y entretenido partido, mantuvo su invicto y sacó chapa de candidato.

Por un lado, Selknam no conocía la derrota como local, por el otro Pampas que llegaba con tres triunfos y un empate. Partido de candidatos en Santiago. La primera mitad se convirtió en un palo por palo con tries para ambos bandos, incluso cuando Alfonso Latorre sufrió la expulsión a los 14 minutos del primer tiempo y aún así, la franquicia con base en Buenos Aires se mantuvo firme y a tiro en el marcador para irse al descanso 17-21.

La segunda mitad, ya con Pampas con equipo completo, iba a ser similar a los primeros 40. Javier Corvalán apareció en el ingoal local para llevar a su equipo por primera vez arriba en el marcador y así se iba a mantener hasta el final del encuentro. Martín Sigren apoyaría el descuento para Selknam, y Eliseo Morales con su try, y Estanislao Renthel con su conversión pusieron cifras definitivas 31-26 para que Pampas se lleve un valioso triunfo a la Argentina.

El próximo escollo de la franquicia de Buenos Aires será Cobras Brasil Rugby en el Club Atlético de San Isidro el viernes 4 de abril desde las 20:00 h.

Síntesis del partido

Pampas: 1. Javier Corvalán (Francisco Lusarreta), 2. Ramiro Gurovich (Ignacio Bottazzini) y 3. Tomás Rapetti (Gael Galván); 4. Leo Mazzini (Juan Penoucos) y 5. Federico Lavanini; 6. Manuel Bernstein (capitán), 7. Nicolás D’Amorim (Juan Pedro Bernasconi) y 8. Juan Cruz Pérez Rachel; 9. Ignacio Inchauspe (Eliseo Morales) y 10. Estanislao Renthel; 11. Alfonso Latorre (Juan Pablo Castro por expulsión), 12. Justo Piccardo, 13. Bruno Heit, 14. Santiago Pernas (Jerónimo Solveyra) y 15. Francisco Quinn.

Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Francisco Lusarreta, 18. Gael Galván, 19. Juan Penoucos, 20. Juan Pedro Bernasconi, 21. Eliseo Morales, 22. Jerónimo Solveyra y 23. Juan Pablo Castro.

Entrenadores: Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Vergallo y Rodrigo Martínez.

Selknam: 1. Javier Carrasco (Salvador Lues), 2. Raimundo Martínez y 3. Iñaki Gurruchaga (Nahuel Debiassi); 4. Santiago Pedrero y 5. Bruno Sáez (Agustín Toth); 6. Martín Sigren (capitán), 7. Alfonso Escobar (Ernesto Tchimino) y 8. Joaquín Milesi (Augusto Villanueva); 9. Marcelo Torrealba y 10. Juan Cruz Reyes; 11. Federico Kennedy, 12. Nicolás Saab, 13. Matías Garafulic (Benjamín Videla), 14. Clemente Armstrong (Diego Warnken) y 15. Luca Strabucchi.

Suplentes: 16. Salvador Lues, 17. Norman Aguayo, 18. Nahuel Debiassi, 19. Agustín Toth, 20. Ernesto Tchimino, 21. Benjamín Videla, 22. Diego Warnken y 23. Augusto Villanueva.

Entrenador: Jake Mangin.

Primer tiempo: 5m, try de Martín Sigren convertido por Matías Garafulic (S); 9m, try de Justo Piccardo convertido por Estanislao Renthel (P); 14m, try de Joaquín Milesi convertido por Matías Garafulic (S); 18m, try de Bruno Heit convertido por Estanislao Renthel (P); 27m, try de Benjamín Videla convertido por Juan Cruz Reyes (S); 35m, penal acertado por Estanislao Renthel (P).

Incidencias: 14m, tarjeta roja a Alfonso Latorre (P).

Resultado parcial: Selknam 21 vs. Pampas 17

Segundo tiempo: 12m, try de Javier Corvalán convertido por Estanislao Renthel (P); 22m, try de Martín Sigren (S); 26m, try de Eliseo Morales convertido por Estanislao Renthel (P).

Incidencias

Resultado final: Selknam 26 vs. Pampas 31

Árbitro: Pablo Deluca (Argentina)

Cancha: Centro de Alto Rendimiento de Rugby (Santiago de Chile).