Súper Rugby Américas PAX: arranca la lucha por los lugares en semifinales

Están los oficiales de partido para una onceava fecha clave para los equipos que buscan un lugar en semifinales. Dogos XV tendrá fecha libre.

En una fecha que comenzará el viernes por la noche y finalizará el lunes, también por la noche, la lucha por los lugares en semifinales sigue abierta.

Seis de los siete equipos participantes del Súper Rugby Américas PAX tienen chances de clasificar a semifinales.

Incluyendo esta onceava fecha, quedan cuatro fechas para definir los cuatro mejores.

Matemáticamente no habrá aún definiciones al finalizar

Pampas lidera con 34 puntos, seguido de Dogos XV, que tendrá fecha libre, con 30 puntos. Luego está Peñarol Rugby un punto detrás, Selknam (24 puntos), Yacare XV (20) y Tarucas (18 puntos), todos aún en carrera. Sin chances, Cobras Brasil Rugby tiene cuatro puntos.

La fecha abrirá el viernes, a partir de las 20 horas en Tucumán, donde Tarucas recibirá a Selknam, que llegarás después de una fecha libre. Si bien Tarucas no puede alcanzar a Selknam en esta instancia, después de ganar la semana pasada, los del norte de Argentina, reconocen la necesidad imperiosa de sumar puntos.

El partido de ida, en la quinta fecha, Selknam ganó 49-24 aunque será interesante ver como se adecúan a lo que se genera en La Caldera del Parque.

Finalizado su paso por el circuito de sevens, Francisco González, en su partido número 14 como referí en el SRA PAX, tendrá como colaboradores a Tomás Ninci y Pedro López Vildoza, con Álvaro del Barco como TMO.

El sábado será el segundo partido de la fecha, cuando a partir de las 21 horas, el Héroes de Curupayty sea testigo del importante partido entre el anfitrión Yacare XV y Pampas. Los paraguayos no deben perder pisada y sumar puntos.

En los cinco enfrentamientos previos, la franquicia paraguaya no ha podido ganar ante el equipo con base en Buenos Aires. En la quinta fecha de este torneo, Pampas ganó 19-7 en el CASI.

Damián Schneider dirigirá su partido número 24 en el SRA PAX y en Asunción y serán sus asistentes Cauã Ricardo y Adrián Bogado mientras que el TMO será Marco Demestri.

Con la intención de instalar el rugby como una gran opción para los lunes a la noche, Peñarol Rugby y Cobras Brasil Rugby jugarán a las 21 horas.

Se presenta la situación ideal para la franquicia uruguaya para superar a a Dogos XV y, dependiendo del resultado de Yacare XV vs Pampas, subir al tope de la tabla.

Desde 2021, las dos franquicias se enfrentaron nuevos veces – los primeros seis partidos fueron triunfos uruguayos, mientras que en el arranque del SRA PAX 2024 Cobras Brasil Rugby sorprendió al ganar 15-13 en San Pablo y en la revancha 25-19 en Montevideo. Este año, fue triunfo de Peñarol por 35-5.

Federico Solari dirigirá por primera vez esta temporada y cuarta en el SRA PAX cuando con Simón Larrubia y Armin Abi Saab y Francisco Pesce como TMO, impartan justicia.

Onceava fecha

Tarucas vs Selknam (20hs)

– Día: 9/5

– Referí: Francisco González

– Asistentes: Tomás Ninci, Pedro López Vildoza

– TMO: Álvaro del Barco

Yacare XV vs Pampas (21hs)

– Día: 10/5

– Referí: Damián Schneider

– Asistentes: Cauã Ricardo, Adrián Bogado

– TMO: Victor Silvero

Peñarol Rugby vs Cobras Brasil Rugby (20hs)

– Día: 12/5

– Referí: Federico Solari

– Asistentes: Simón Larrubia, Armin Abisaab

– TMO: Francisco Pesce