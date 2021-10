Superclásico: desde las 17 horas, River recibirá a Boca en el estadio Monumental

Compartir

River Plate recibe este domingo a Boca, en una nueva versión del superclásico del fútbol argentino, con el condimento de la presencia de hinchas del “Millonario” en el estadio Monumental, después de un año y medio, luego de haberse levantado la veda impuesta para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

El encuentro en Núñez, válido por la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), se juega a partir de las 17, es arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal Fox Sports.

Si bien el líder del torneo doméstico es Talleres de Córdoba con 29 puntos, los dos colosos del fútbol nacional son protagonistas, River porque está segundo con 27 unidades y Boca, más alejado con 21, con una gran remontada desde que Sebastián Battaglia asumió como DT.

El equipo millonario ganó en sus tres últimos partidos, ante Newell’s (4-1), Arsenal (1-0) y Central Córdoba (3-1), con un funcionamiento en ascenso que realza la mano del DT, ya que no cuenta con las individualidades de hace un tiempo atrás pero igual sigue siendo protagonista.

En River, el entrenador Marcelo Gallardo, quien podría dirigir al equipo por última vez en un Superclásico, ya que no está clara su continuidad en el club después de fin de año, no podrá contar con dos piezas importantes como David Martínez y Matías Suárez.

En el caso del defensor Martínez, no se recuperó a tiempo de un desgarro, mientras que el cordobés Suárez está “entre algodones” por una lesión crónica en la rodilla y será suplente para el caso de que el equipo lo necesite.

El “Millonario” apostará al circuito de fútbol que generan el uruguayo Nicolás De La Cruz, el colombiano Jorge Carrascal y el cordobés Julián Álvarez, más la capacidad goleadora de Braian Romero.

Boca, por su parte, está invicto en el ciclo de Battaglia (reemplazó a Miguel Ángel Russo a partir de la séptima fecha) con cinco victorias, la última sobre Colón de Santa Fe (1-0) y dos empates, más una clasificación para las semifinales de la Copa Argentina luego de haber eliminado a Patronato.

En el equipo xeneize, Battaglia también tiene el equipo prácticamente definido, con el regreso del colombiano Jorman Campuzano luego de haber sido preservado en la fecha pasada ante Colón por tener cuatro amarillas, y posiblemente estará acompañado por Diego “Pulpo” González.

En el caso de que ingrese el “Pulpo” González para aportar experiencia y pierna fuerte en un sector importante como el mediocampo, saldrá el juvenil Rodrigo Montes, mientras que Campuzano reemplazará a Esteban Rolón. Boca apostará en ofensiva al trío que viene usando últimamente, con el colombiano Edwin Cardona como generador de juego, un delantero por afuera como el cordobés Cristian Pavón y otro de área como Nicolás Orsini, quien marcó su primer gol con la camiseta azul y oro la semana pasada ante los santafecinos. Lo único que podría modificar Battaglia es el mediocampo si decide no incluir al “Pulpo” González y poner junto a Campuzano a Rolón, aunque esta opción es la menos probable.

En cuanto al historial, jugaron 211veces con supremacía “Xeneize” de 77victorias contra 69 de los “Millonarios”, más 65 empates.

La estadística resalta que River no le gana a Boca en el Monumental por torneos locales desde el 16 de noviembre de 2010, justamente el último superclásico del que participó como futbolista el santafecino Battaglia. En esa ocasión, River, dirigido por Juan José López, se impuso por 1 a 0 con un gol de Jonatan Maidana.

