Superlega: dieciséis puntos de Palacios en la derrota del Top Latina

Compartir

Linkedin Print

La cuarta fecha de vuelta de la Superlega fue positiva para los argentinos, ya que Sir Safety Perugia de Luciano De Cecco venció por 3-0 al Milano, el Monza de Santiago Orduna venció en el duelo entre argentinos por 3-1 a la Top Latina de Ezequiel Palacios, mientras que Piacenza de Maxi Cavanna derrotó como visitante a Vibo Valentia del mister Cichello per 3-0. Modena del profe Carotti también logró un triunfo ante Ravenna por 3-0 y Padova de Santiago Danani festejó con su victoria ante Sora poer 3-1

En duelo de argentinos, la Vero Volley Monza de Santiago Orduna venció por 3-1 a la Top Volley Cisterna de Ezequiel Palacios con parciales de 22-25, 25-19, 25-17, 25-21.

Luego de haber perdido el primer juego, los de Orduna en remontada se llevan 3 puntos fundamentales luego de 3 derrotas consecutivas. Aunque aún Kurek no está del todo recuperado, con 21 puntos suyos y 26 de Dzavoronok, Monza demuestra que aún está en la pelea de los 8 primeros.

Un trabajo en defensa importantísimo logró que Goi (libero) se llevara el premio al MVP de la noche. Por el lado de Cisterna (Latina), un gran Palacios con 16 puntos y Patry con 21 no alcanzaron para demoler al equipo lombardo. Es crítica la situación de Cisterna, que con 9 puntos al igual que Sora pelean por la salvación. Monza, en cambio, bajó algunas posiciones y estaría afuera de los Play Off.